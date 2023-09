Elon Musk: Απέκτησε τρίτο παιδί με τη Crimes και το ονόμασε «Techno Mechanicus»

Ο Elon Musk και η τραγουδίστρια Grimes μεγάλωσαν την οικογένεια τους αποκτώντας ένα ακόμα παιδί. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της βιογραφία του πρώτου, η οποία θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους «The New York Times», η νέα βιογραφία του δισεκατομμυριούχου, την οποία έγραψε ο δημοσιογράφος Walter Isaason, ο CEO της Tesla, 52 ετών σήμερα, και η Grimes, 35 ετών, απέκτησαν ένα ακόμα παιδί.

Το αγοράκι με το όνομα Techno Mechanicus και το υποκοριστικό «Ταφ». Μέχρι ώρας δεν έχουν επιβεβαιωθεί άλλες λεπτομέρειες για το πότε και πώς απέκτησαν το αγοράκι.

