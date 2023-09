Lil Nas X: Απειλή για βόμβα στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του

Your browser does not support the audio element.

«Ξέρω ότι στη διάρκεια της ζωής μου, όσο είμαι εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να κάνω τις δυνατότητες άπειρες για το πού μπορούμε να φτάσουμε οι μαύροι queer άνθρωποι», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Lil Nas X