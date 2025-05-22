Μαρίνα Σάττι: Σήμερα νιώθω πιο ελεύθερη από ποτέ

Στην προσωπική της πορεία στη μουσική αλλά και στις διαδρομές που ακολούθησε για να ξεπεράσει προσωπικές δυσκολίες αναφέρθηκε η μουσικός, συνθέτρια και τραγουδίστρια, Μαρίνα Σάττι, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιείται για 4η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, η Μαρίνα Σάττι, συνομιλώντας με τον Διευθυντή της Έντυπης Έκδοσης της LiFO, Τάσο Μπρεκουλάκη, έκανε ειδική μνεία για τις περιόδους αναζήτησης, αμφιβολίας και εσωστρέφειας που βίωσε. Όπως ανέφερε, η δημιουργία υπήρξε το μέσο για να βρει τη φωνή της, όχι μόνο μουσικά αλλά και υπαρξιακά. «Η μουσική είναι για μένα η γλώσσα που με βοήθησε να επικοινωνήσω με τον εαυτό μου και τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι η γλώσσα και το λεξιλόγιό μου για να εκφράσω μια προσωπική διαδρομή που χρειαζόταν να κάνω για να μη μείνουν όλα αυτά μέσα μου σαν απωθημένα. Αυτό είναι το βασικό μου κριτήριο», τόνισε.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην Eurovision 2024, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η έκθεση και η αναγνωρισιμότητα λειτούργησαν ως επιταχυντές αλλαγών. «Η Eurovision ήταν το όχημα για να πραγματοποιηθούν πράγματα που φανταζόμουν εδώ και καιρό – τόσο σε επίπεδο συνεργασιών όσο και σε επίπεδο παραγωγής, video clips κλπ», επεσήμανε.

Όπως αποκάλυψε, το δημιουργικό κύμα που πυροδοτήθηκε τότε, οδήγησε στη γέννηση των έργων της «P.O.P» και «P.O.P. TOO», μέσα από τα οποία εξερεύνησε την εξωστρέφεια, το χιούμορ και τη χαρά, χωρίς ενοχές. Αναφερόμενη στην προσωπική της διαδρομή, μίλησε για την εσωτερική πάλη μεταξύ της ανάγκης να είναι «σοβαρή» για να την πάρουν στα σοβαρά, και της αυθόρμητης πλευράς της, που ήθελε να εκφραστεί ελεύθερα και απενοχοποιημένα.

«Ξεκίνησα να βγάζω μουσική από το 2006, με το “Θα Σπάσω Κούπες” - μόνη μου, με φίλους, χωρίς να ξέρω ξεκάθαρα τι θέλω να κάνω. Ένα χρόνο μετά, άρχισα να βλέπω ότι μέσα μου υπήρχαν και άλλα στοιχεία, πιο “street”, και έτσι γεννήθηκε η “Μάντισσα”. Αλλά και τότε δεν ένιωθα ότι είχα βρει απόλυτα τον εαυτό μου. Μετά από πέντε χρόνια έφτιαξα τον δίσκο YENNA - ένα άλμπουμ γύρω από τη δημιουργική διαδικασία. Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένας κύκλος, ένιωθα ότι κατακτούσα λίγο περισσότερο τον χώρο μου, κάθε περιοχή γινόταν πιο γνώριμη», σημείωσε.

«Όμως μέσα μου ήξερα ότι δεν είμαι μόνο αυτό. Είχα χιούμορ, είχα δυναμισμό, αλλά φοβόμουν να τα δείξω δημόσια. Φοβόμουν μήπως δεν με πάρουν στα σοβαρά — ο κόσμος, οι δάσκαλοί μου, οι συνεργάτες. Ήθελα όμως να κάνω ένα πρότζεκτ που να μιλάει για τη χαρά, το χιούμορ, την εξωστρέφεια — όλα αυτά που με δυσκόλευαν να δείξω. Έτσι ήρθε το “Tucutum” το 2023: κάτι απενοχοποιημένο, ελεύθερο, χωρίς να με νοιάζει τι θα πουν» σημείωσε τονίζοντας πως «σήμερα νιώθω πιο ελεύθερη από ποτέ» υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφερόμενη στα πρώτα της βήματα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σημείωσε πως «στην αρχή ήταν δύσκολο να ζητήσω πράγματα που τώρα θεωρούνται αυτονόητα – φοβόμουν ότι θα φανώ δύσκολη ή “ψωνάρα”», είπε. Ερωτώμενη για τις ηλικιακές προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι γυναίκες η Μαρίνα Σάττι αναφέρθηκε στο project CHÓRES, μιας χορωδίας γυναικών 15 έως 63 ετών, στο οποίο διατηρεί την καλλιτεχνική διεύθυνση.

«Μου έλεγαν γυναίκες με τις οποίες είχαμε συναντήσεις ότι τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, μπορώ να κάνω κάτι για μένα», ανέφερε. «Συνειδητοποίησα ότι περνούσε η ζωή μου χωρίς πραγματικά να χαίρομαι αυτά που συνέβαιναν στο παρόν. Ζούσα με τη λογική του υπέμεινε τώρα για να πετύχεις κάτι αργότερα. Έτσι το, μέχρι να, της απόλαυσης πήγαινε συνέχεια πιο κάτω, σε νέους στόχους. Σκέφτηκα ότι πρέπει να ξεκινήσω να ασχολούμαι με το τώρα. Και αυτό κάνω πλέον» σημείωσε.

Δεν έκρυψε επίσης ότι σε παλιότερες φάσεις της ζωής της ήταν πιο φοβισμένη και έκρυβε πλευρές του εαυτού φοβούμενη τη δημόσια έκφραση. Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική μνεία στην τελευταία της κυκλοφορία «Λόλα». «Η “Λόλα” είναι το νέο μου τραγούδι, που κυκλοφόρησε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα — γράψαμε ένα beat στο στούντιο, και από μια τυχαία στιγμή βγήκε το όνομα “Λόλα”. Για μένα, η Λόλα είναι μια γυναίκα δυναμική και ελεύθερη, που δεν την απασχολεί τι θα πουν οι άλλοι. Είναι εκείνη που σπάει τα όρια και τα κουτάκια».

Κλείνοντας, επανέλαβε πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε χώρο στη χαρά και στην ειλικρινή δημιουργία, πέρα από ταμπέλες. «Γιατί να είναι κακό να κάνουμε κάτι απλώς και μόνο για τη χαρά του;», αναρωτήθηκε.

Το συνέδριο The Upfront Initiative διοργανώνεται από την LiFO και την εταιρεία Tsomokos, με στόχο τη διαρκή ανάδειξη των θεμάτων ισότητας, διαφορετικότητας και ένταξης στη δημόσια σφαίρα.

