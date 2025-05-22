Mariah Carey: Η παράξενη συνέντευξή της που έχει γίνει «viral» - Μιλάει σαν ρομπότ - Είναι η τραγουδίστρια ή ΑΙ; (video)

Η Mariah Carey, μάλλον, μπέρδεψε τους Αυστραλούς θαυμαστές της κι αφορμή στάθηκε μια αδιάφορη συνέντευξή της στο «The Project». Η ντίβα της ποπ έδινε, τις περισσότερες φορές, μονολεκτικές απαντήσεις, ενώ μιλούσε με την οικοδέσποινα Georgie Tunny.

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει την κριτική, η Mariah απάντησε: «Με τον να μην την αντιμετωπίζω. Αυτό κάνω». Μετά από μια παύση συνέχισε: «Εννοώ, απλά μην δίνετε σημασία σε αυτό, καταλαβαίνετε; Και όλοι οι άλλοι το περνούν, οπότε... ό,τι πεις». Με αυτές τις «ακαταλαβίστικες» απαντήσεις είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος κάτι; Όχι, είναι η απάντηση.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε επίσης και για την περιβόητη αγάπη της για τον καλό φωτισμό, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η απάντησή της ήταν προβληματική: «Ο καλός φωτισμός είναι το παν. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι έχουν δωμάτια με κακό φωτισμό».

Η συνέντευξη έγινε «viral» με αρκετούς τηλεθεατές να τη χαρακτηρίζουν παράξενη, ενώ υπήρξαν και πολλοί που αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη (AI).

«Ήταν μια τεχνητή νοημοσύνη του MC; Αυτή η καημένη η κυρία. Σε λυπάμαι. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δεν την έχουν αποκαλέσει ντίβα χωρίς λόγο...», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. «Σίγουρα δεν ήταν μια τεχνητή έκδοση της Carey; Παράξενο χαμόγελο, καμία οπτική επαφή. Σίγουρα μποτάκι», συμπλήρωσε κάποιος άλλος.

Η συνέντευξη έρχεται με αφορμή την είδηση ότι η Mariah Carey θα επιστρέψει στην Αυστραλία το 2025 λόγω του Fridayz Live, σηματοδοτώντας την πρώτη της περιοδεία «Down Under» μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία. Η ποπ σταρ θα δώσει συναυλίες στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη.

Πηγή: skai.gr

