David Duchovny: Ο αγαπημένος «Fox Mulder» του «X-Files» παντρεύτηκε μετά από 6 χρόνια σχέσης

Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι (David Duchovny), ο αγαπημένος «Fox Mulder» του «X-Files», παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Μονίκ Πεντλέμπερι (Monique Pendleberry), μετά από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαίωσε το «Us Weekly».

Πριν από δύο ημέρες, οι δυο τους πυροδότησαν φήμες περί γάμου όταν σε μία χαλαρή τους βόλτα στο Μαλιμπού, εθεάθησαν να φορούν και οι δύο βέρες.

David Duchovny & longtime girlfriend Monique Pendleberry are married!



Click ⬇️https://t.co/QO2GclcLpA — JustJared.com (@JustJared) May 22, 2025

Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2017 όταν γνωρίστηκαν σε ένα μπαρ, το οποίο ανήκει στον φίλο του ηθοποιού, Καλίλ Ραφάτι και εργαζόταν εκεί η Πεντλέμπερι, σύμφωνα με τη «Daily Mail». Ωστόσο, έχουν επιλέξει να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μία από τις ελάχιστες φορές που πόζαραν μαζί ήταν στο κόκκινο χαλί της ταινίας «You People», όπου πρωταγωνιστούσε ο Ντουκόβνι για το Netflix.

🔥It looks like our favourite actor may have quietly said “I do” without a public announcement. https://t.co/SzboMYrwzo pic.twitter.com/Hl7hNxUcU3 — Duchovny Central (@Duchovnycentral) May 21, 2025

Ο υποψήφιος για Emmy πρωταγωνιστής από το 1997 έως το 2014 ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό, Τέα Λεονί, και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Εκτός από τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του επιτυχίες, ο Ντουκόβνι είναι οικοδεσπότης του podcast «Fail Better» ενώ έχει καταπιαστεί με τη συγγραφή βιβλίων μεταξύ των οποίων το μυθιστόρημα «Truly Like Lightning» που κυκλοφόρησε το 2021.

Πηγή: skai.gr

