Kylie Jenner: Με αποκαλυπτικό μαγιό μονοκίνι μας εύχεται καλές διακοπές - Είναι έτοιμη για το καλοκαίρι - Κι εμείς... (φωτό)

Η Kylie Jenner έχει κορμάρα. Η διάσημη τηλεπερσόνα πόζαρε με το σέξι μονοκίνι της και «ανέβασε» τις φωτογραφίες στο Instagram για να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι ή για να πει ότι η ίδια ετοιμάζεται για τις διακοπές της. Βέβαια, όλο τον χρόνο διακοπές κάνει η Kylie Jenner, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Η 27χρονη μεγιστάνας της ομορφιάς, η οποία πρόσφατα εντυπωσίασε με ένα μαγιό Chanel αξίας 10.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στα Turks And Caicos, είπε στους 393 εκατ. followers της ότι είναι «έτοιμη για το καλοκαίρι». Η τηλεπερσόνα εντυπωσίασε τους θαυμαστές, καθώς επέλεξε ένα σέξι μονοκίνι του Robert Cavalli.

Το ολόσωμο μαγιό ήταν φτιαγμένο από μπλε και λευκό φλοράλ μοτίβο και περιείχε μεγάλα κοψίματα στο πλάι, καθώς και ένα λεπτό στρώμα υφάσματος στην περιοχή του στήθους.

Η 27χρονη influencer, που, μάλιστα επαγγελματικά θεωρείται και η πιο επιτυχημένη από τις 5 κόρης της Kris Jenner, έχει δυο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott. Μάλιστα, ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα συναισθήματά της μετά τον τοκετό, αποκαλύπτοντας και πόσο υπέφερε.

«Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και το κεφάλι μου πονούσε τόσο πολύ. Ήταν πραγματικά σκληρό», ξεκαθαρίζοντας ότι «άρχισε να νιώθει καλύτερα 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό». Ωστόσο, ούτε και η δεύτερη γέννα της ήταν εύκολη. H σύντροφος του Timothee Chalamet -πρόσφατα έκαναν και επίσημα το ντεμπούτο τους ως ζευγάρι- φαίνεται ότι πλέον διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

