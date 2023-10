Η Madonna επέστρεψε: «Ευχαριστώ τον θεό»- Η συγκινητική εξομολόγηση στην «συναυλία-υπερθέαμα» στο Λονδίνο- Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της δύο ωρών συναυλίας της, η σούπερσταρ κατάφερε να ενθουσιάσει το κοινό της.

Η Madonna απέδειξε ότι εξακολουθεί να είναι η βασίλισσα της μουσικής pop όταν εμφανίστηκε στη σκηνή του O2 Arena στο Λονδίνο, ξεκινώντας έτσι την πολυαναμενόμενη περιοδεία της.

#Madonna performing “Nothing Really Matters” on opening night of The Celebration Tour in London pic.twitter.com/gPelxtGhlV — News-of-Madonna (@newsofM) October 15, 2023

Οι θαυμαστές της χόρευαν όρθιοι και την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Η συναυλία ξεκίνησε με το τραγούδι "Nothing Really Matters" και συνέχισε με επιτυχίες όπως "Everybody" και "Into the Groove".

Η καλλιτέχνης αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπισε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Δεδομένου ότι ήταν απαραίτητο να γίνει μια δεκάλεπτη διακοπή, μοιράστηκε με το κοινό τις εμπειρίες της από τα νιάτα της, αποκαλύπτοντας δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε.

«Ήμουν στην πρώτη μου μπάντα. Ήμουν απένταρη, πεινούσα και συνέχιζα να μην κερδίζω χρήματα - αλλά είδα το μέλλον, ευχαριστώ τον Θεό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε δεν είχε «τρόπο να κάνει μπάνιο».

«Στην πραγματικότητα, έβγαινα με άνδρες που είχαν ντους και μπανιέρες», συνέχισε, γελώντας και προκαλώντας τα χειροκροτήματα και τα γέλια των θαυμαστών της.

«Έκανα διάφορες ερωτήσεις, 'Λοιπόν, ζεις μόνος σου;'. Και συνήθως έλεγαν ναι...Και τους ρωτούσα, 'Έχετε μπάνιο ή ντους;'. Και έκαναν κινήσεις με το κεφάλι και με κοίταζαν σαν να ήμουν τρελή, και τότε έλεγα: 'Ας πάμε για φαγητό!'».

Μετά την αστεία αυτή ανταλλαγή με το κοινό, η Madonna επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα της συναυλίας της και συνέχισε με 40 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα "Like a Prayer," "Crazy for You," "Justify My Love" και "Ray of Light."

Σε μια γλυκιά στιγμή, η σταρ τίμησε τα γενέθλια της κόρης της Lourdes, η οποία έγινε 27 χρόνων το Σάββατο, και όλο το κοινό τραγούδησε μαζί για να της ευχηθεί «χαρούμενα γενέθλια».

Αναφέρθηκε επίσης και στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, λέγοντας, «Συμβαίνουν πολλά πραγματικά τρελά πράγματα στον κόσμο που είναι τόσο, τόσο οδυνηρό να τα βλέπεις. Σπαράζει η καρδιά μου όταν βλέπω παιδιά να υποφέρουν, εφήβους να υποφέρουν, ηλικιωμένους να υποφέρουν. Όλα αυτά είναι σπαρακτικά, εντάξει; Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε. Αλλά παρ’ όλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, το πνεύμα μας δεν μπορεί να λυγίσει. Είστε μαζί μου; Πολλοί άνθρωποι λένε, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω; Είμαι μόνο ένα άτομο. Αισθάνεστε απελπισμένοι. Αισθάνεσαι αβοήθητοι, σωστά; Τι μπορούμε να κάνουμε; Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε».

Madonna and her daughter Lourdes Leon performing together tonight at the London O2 Arena as part of Madonna's Celebration Tour. #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/CkLN5rlOZM — Kulture news (@KnewsDigital) October 14, 2023

«Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να πούμε, Μπορώ να κάνω τη διαφορά, γιατί εγώ ατομικά μπορώ να φέρω φως στον κόσμο με τις πράξεις μου, με τα λόγια μου κάθε μέρα. Λυπάμαι, δεν πρόκειται να σας κάνω κήρυγμα, αλλά είμαστε όλοι μαζί πολύ ισχυροί άνθρωποι... μπορούμε να ενωθούμε σε έναν τόπο φωτός και αγάπης».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, τίμησε επίσης τη μνήμη του Michael Jackson.

