Το όνειρο της Μαντόνα για την κινηματογραφική της βιογραφία φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της «Celebration Tour».

Η «βασίλισσα της ποπ» σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram έφερε στο φως στιγμιότυπα που την δείχνουν να είναι πίσω από μία γραφομηχανή και να κάνει αλλαγές στο σενάριο της ταινίας της, το οποίο φέρει την «υπογραφή της ίδιας και της ECW».

«Χρειάζομαι πολύ μπάτζετ για να το κάνω…..», έγραψε στη λεζάντα η σούπερ σταρ, προσθέτοντας «η ιστορία της ζωής μου», η οποία, όπως αποκάλυψε, θα έχει τον τίτλο «Who's That Girl».

Σύμφωνα με το Deadline είναι εμπνευσμένος από την ταινία που πρωταγωνίστησε το 1987 σε σκηνοθεσία Τζέιμς Φόλεϊ όσο και από το ομώνυμο τραγούδι της.

Η Μαντόνα, δεν έφερε στο φως λεπτομέρειες για το κάστινγκ, αλλά όπως αναφέρει δημοσίευμα του Entertainment Weekly, η Τζούλια Γκάρνερ εξακολουθεί να είναι η επικρατέστερη πρωταγωνίστρια.

Το πρότζεκτ είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2020 με τη βραβευμένη με Όσκαρ σεναριογράφο, Ντιάμπλο Κόντι, να εργάζεται πάνω σε ένα προσχέδιο. Η συνεργασία όμως δεν ευδοκίμησε. Η Έριν Κρεσίντα Γουίλσον ανέλαβε τελικά να γράψει το σενάριο μαζί με τη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία και τη παραγωγή.

«Θέλω να μεταφέρω το απίστευτο ταξίδι στο οποίο με πήγε η ζωή, ως καλλιτέχνη, μουσικό, χορεύτρια - έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του σ' αυτόν τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή της η Μαντόνα, όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το φιλμ. «Το επίκεντρο σε αυτή την ταινία θα είναι πάντα η μουσική. Η μουσική με έκανε να προχωρώ και η τέχνη με κράτησε στη ζωή. Υπάρχουν τόσες πολλές συγκλονιστικές ιστορίες που δεν έχουν εξιστορηθεί και ποιος καλύτερα να τις πει αν όχι εγώ», συμπλήρωσε.

