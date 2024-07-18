Ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ είναι γνωστός για τη δουλειά του στο Χόλιγουντ, αλλά είναι επίσης καλός μουσικός και ζωγράφος. Μάλιστα, ο ηθοποιός κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή έργων τέχνης το 2022, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου κέρδισε την πολύκροτη υπόθεση δυσφήμισης εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, στις ΗΠΑ.

Johnny Depp has revealed a painting inspired by his ex-partner Vanessa Paradis, describing her as "everything I could never be".



Ο Johnny Depp αποκάλυψε έναν πίνακά του εμπνευσμένο από την πρώην σύντροφό του, Vanessa Paradis, περιγράφοντάς την ως «ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω…». Πρόκειται για ένα έργο, μέρος της τελευταίας συλλογής του ηθοποιού, που αποτελείται από τέσσερα έργα τέχνης, εμπνευσμένα από τα ταρώ.

Ο 61χρονος Ντεπ λέει ότι τα τέσσερα νέα έργα του -«The Lovers», «The Emperor», «Strength» και «The Empress»- είναι εμπνευσμένα από τη ζωή, τα όνειρα και την καριέρα του ως ηθοποιός.

Η «Αυτοκράτειρα» είναι ένας φόρος τιμής στη Vanessa Paradis, μητέρα των παιδιών του Depp -της Lily-Rose και του Jack- και βασίζεται σε έναν από τους παλιούς πίνακές του, που χρησιμοποιήθηκε για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Divinidylle» του 2007.

«Είμαστε πολύ, πολύ κοντά εδώ και σχεδόν μερικές δεκαετίες», λέει ο Depp για τη Paradis. «Την ξέρω και ξέρω ποια είναι μέσα της. Είναι όλα όσα δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω... Μοιάζει με ένα στέμμα που έχει ξεπεράσει τις κακοτοπιές. Δείχνει ένα συγκεκριμένο θάρρος και μια δύναμη δέσμευσης. Και μετά, ό,τι κι αν συμβαίνει στον κόσμο, εκείνη εξακολουθεί να λάμπει».

Ο Depp και η Paradis ήταν μαζί από το 1998 έως το 2012. Άρχισε να βγαίνει με τη Heard, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας τους «The Rum Diary» το 2011, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους.

Το «Strength», το οποίο απεικονίζει έναν ελέφαντα, σχετίζεται επίσης με τη σχέση του με τη Paradis. Ο Depp λέει ότι η εικόνα είναι εμπνευσμένη και πάλι από έναν από τους προηγούμενους πίνακές του, που δημιουργήθηκε όταν εκείνη περίμενε το πρώτο τους παιδί.

«Είχε γίνει όταν η Βανέσα ήταν, πιθανώς, περίπου έξι ή επτά μηνών έγκυος. Οι ελέφαντες είναι μυστηριώδη πλάσματα. Προστατεύουν τους δικούς τους μέχρι τέλους, από κάθε εχθρό. Υπάρχει πραγματική ενσυναίσθηση μέσα τους και είναι έξυπνοι και πιστοί».

Πηγή: skai.gr

