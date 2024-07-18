Η Αντζελίνα Τζολί θέλει ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ, να αποσύρει τη μήνυση εναντίον της και να τελειώσει πια αυτό το «νομικό δράμα», σύμφωνα με την ίδια, σχετικά με το οινοποιείο Chateau Miraval.

Η 49χρονη ηθοποιός επιθυμεί να «τελειώσουν οι καυγάδες», αφού ο πρώην σύζυγός της τη μήνυσε, επειδή πούλησε το μερίδιό της τον Οκτώβριο του 2021 έναντι 67 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το περιοδικό «People».

Η Αντζελίνα ζήτησε από τον Πιτ να αποκαλύψει κάθε επικοινωνία με τρίτους που είχε μετά την πτήση τους με ιδιωτικό αεροπλάνο το 2016 - κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε, φέρεται να έγινε βίαιος, κάτι που αρνήθηκε σθεναρά και αθωώθηκε - οδηγώντας στο… τέλος του γάμου τους.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης με το αεροπλάνο, ο Πιτ φέρεται να είχε έναν καυγά με τον γιο του Maddox, το FBI διερεύνησε το θέμα και απάλλαξε τον ηθοποιό από κάθε αδίκημα. Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Μπραντ μήνυσε την Αντζελίνα, επειδή πούλησε το μερίδιό της στο Chateau Miraval Winery σε έναν Ρώσο ολιγάρχη. Πρόκειται για το γαλλικό οινοποιείο όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε και πήγαινε συχνά για διακοπές.

Angelina Jolie wants ex husband Brad Pitt to 'end the fighting' by dropping lawsuit against her for selling her stake of their winery - amid eight years long divorce https://t.co/ENBA6IrMc7 pic.twitter.com/MHN30vkoW3 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2024

Ο Πιτ ζήτησε να ακυρωθεί η πώληση και χρηματική αποζημίωση για τα νομικά έξοδα, ωστόσο η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021. Τον Ιούνιο του 2023, ο ηθοποιός υπέβαλε νέα αγωγή σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο οινοποιείο. Η αγωγή του για την πώληση του μεριδίου της στο οινοποιείο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

