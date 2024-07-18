«Αγαπητέ σύζυγε, καθώς είσαι απασχολημένος με άλλες συντροφιές, ανακοινώνω από εδώ το διαζύγιό μας. Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω. Να προσέχεις, η πρώην σύζυγός σου». Με αυτή την λιτή και απόλυτα κατανοητή ανάρτηση χθες στο Instagram, η πριγκίπισσα του Ντουμπάι Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της, μετά από μόλις 14 μήνες γάμου.

Ο οίκος των Μακτούμ, τη βασιλική οικογένεια του Ντουμπάι, ακόμα δεν έχει σχολιάσει ακόμα το δημόσιο διαζύγιο.

Ωστόσο, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της πριγκίπισσας είναι εγκωμιαστικά για την ίδια, με συγχαρητήρια για την δύναμη και το θάρρος της

Η 30χρονη Sheikha Mahra είναι η κόρη του Mohammed bin Rashid Al Maktoum, του πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παντρεύτηκε τον Mohammed Bin Rashid bin Mana Al Maktoum τον Μάιο του 2023 και μαζί απέκτησαν ένα παιδί, που γεννήθηκε πριν δύο μήνες.

Αποφοίτησε από πανεπιστήμιο του Λονδίνου με πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις ενώ είναι γνωστή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.