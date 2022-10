Loretta Lynn: Το αστέρι της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών

«Η πολύτιμη μαμά μας, η Loretta Lynn, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί, 4 Οκτωβρίου, στον ύπνο της στο σπίτι της, στο αγαπημένο της ράντσο στο Hurricane Mills», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Πέθανε η αστέρας της κάντρι μουσικής Loretta Lynn, σε ηλικία 90 ετών.

Η οικογένειά της δήλωσε ότι απεβίωσε στο «αγαπημένο της ράντσο στο Hurricane Mills» στο Τενεσί.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών τότε, η Lynn ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με τα τραγούδια της να αντανακλούν την υπερηφάνεια της για την αγροτική της ανατροφή στο Κεντάκι, αλλά και να πραγματεύονται θέματα όπως το σεξ και η αγάπη, οι απατημένοι σύζυγοια και τα διαζύγια.

«Ήταν αυτό που ήθελα να ακούσω και αυτό που ήξερα ότι και άλλες γυναίκες ήθελαν να ακούσουν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press σε συνέντευξή της το 2016. «Δεν έγραψα για τους άνδρες – έγραψα για εμάς τις γυναίκες. Και οι άνδρες το λάτρεψαν επίσης».

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Lynn ήταν τα «You Ain’t Woman Enough», «The Pill», «Don’t Come Home a Drinkin’» (With Lovin’ On Your Mind), «Rated X», «You’re Looking At Country» και «Coal Miner’s Daughter», παραπέμποντας στο παρελθόν της που ζούσε σε μια ορεινή καλύβα με επτά αδέλφια.

Το «Coal Miner’s Daughter» ήταν επίσης ο τίτλος του βιβλίου της το 1976, το οποίο μετατράπηκε σε ομώνυμη ταινία το 1980- η ηθοποιός Sissy Spacek για την ερμηνεία της Lynn κέρδισε Όσκαρ και η ταινία ήταν επίσης υποψήφια για καλύτερη ταινία.

Φίλη με άλλες μεγάλες προσωπικότητες της κάντρι, όπως η Dolly Parton, η Patsy Cline και η Tammy Wynette, η Lynn συγκέντρωσε διακρίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανακηρύχθηκε διασκεδαστής της χρονιάς στα δύο μεγάλα βραβεία του είδους της country, πρώτα από την Country Music Association το 1972 και στη συνέχεια από την Academy of Country Music τρία χρόνια αργότερα.

Το 2013, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ακόμα και στα τελευταία της χρόνια, η Lynn δεν έδειχνε να σταματά να γράφει, πετυχαίνοντας το 2014 μια συμφωνία για πολλά άλμπουμ με την Legacy Records, τμήμα της Sony Music Entertainment. Το 2017, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που την ανάγκασε να αναβάλει τις συναυλίες της, αλλά συνέχισε να κάνει μουσική μετά την ανάρρωσή της.

Η παραγωγική μουσικός, της οποίας η καριέρα διήρκεσε επτά δεκαετίες, κυκλοφόρησε το 50ό στούντιο άλμπουμ της «Still Woman Enough» τον Μάρτιο του 2021.

«Για να τα καταφέρεις σε αυτή τη δουλειά, πρέπει είτε να είσαι πρώτος είτε σπουδαίος ή διαφορετικός και ήμουν η πρώτη που μπήκε ποτέ στο Νάσβιλ, τραγουδώντας για τις γυναίκες», είχε πει κάποτε.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Lynn μοιραζόταν αναμνήσεις από τη ζωή και την καριέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας για το πώς ένα «όνειρο έγινε πραγματικότητα», όταν έγινε μέλος του Grand Ole Opry του Νάσβιλ, που χαρακτηρίστηκε ως το σπίτι της κάντρι μουσικής, πριν από 60 χρόνια.

