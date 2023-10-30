Η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας (Ελεονώρα των Αστουριών) γίνεται αύριο 18 ετών και εισέρχεται πλέον επίσημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως διάδοχος του θρόνου, ενώ μια «Λεονορμανία», έχει καταλάβει τη νεολαία στην Ισπανία η οποία ενδιαφέρεται για τη δημόσια εικόνα της μελλοντικής βασίλισσας της χώρας. .

Τα γενέθλιά της Λεονόρ αύριο θα σηματοδοτηθούν με μια επίσημη τελετή στο ισπανικό κοινοβούλιο, στη διάρκεια της οποίας η νεραή πριγκίπισσα θα ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα προτού λάβει τα μετάλλια του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Για να τονιστεί η σπουδαιότητα των γενεθλίων της αύριο θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στα βασιλικά ανάκτορα στη Μαδρίτη και θα ακολουθήσει συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας στο παλάτι El Pardo λίγο έξω από την πρωτεύουσα.

Επίσης, η ισπανική τηλεόραση θα παρουσιάσει ντοκυμαντέρ για τη ζωή της.

#NEW Amazon Prime in collaboration with Telemadrid will release a documentary in honour of Princess Leonor’s 18th birthday 🇪🇸



“Leonor: 18 years in 18 moments” will be available on the streaming platform from Tuesday. See the trailer below ⤵️



📹: @PrimeVideoES pic.twitter.com/08lcEfcLJ6 — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) October 29, 2023

Ενόψει των εορτασμών, η ισπανική βασιλική οικογένεια έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από φωτογραφίες της πριγκίπισσας, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί.

Σε αυτές περιλαμβάνονται μια από την πρώτη της ημέρα στο σχολείο συνοδευόμενη από τη μητέρα της, βασίλισσα Λετίθια, και τον πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, ο οποίος τότε ήταν και ο ίδιος πρίγκιπας.

Σε μια άλλη, του 2010, η Λεονόρ εμφανίζεται να κρατάει το έπαθλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που μόλις είχε κατακτήσει η ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών. Σε άλλες εμφανίζεται μαζί με τη μικρότερη αδερφή της Σοφία.

Πριγκίπισσα των Αστουριών

Τον Μάιο, η Λεονόρ αποφοίτησε από το UWC Atlantic, σχολείο όπου ήταν οικότροφη στο Βέιλ οφ Γκλαμόργκαν της Ουαλίας και όπου έκανε IB.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης στη συνέχεια παρακολούθησαν στενά την ολοκλήρωση της βασική εκπαίδευσής της σε στρατιωτική ακαδημία της Θαραγόθα, όπου έχει ξεκινήσει τριετείς σπουδές για να γίνει αξιωματικός. Η Λεονόρ, όπως και οι συμφοιτητές της, συμμετείχε σε ασκήσεις ντυμένη με στρατιωτική στολή και μπερέ και έλαβε ξίφος.

Τα βασιλικά της καθήκοντα ανέλαβε για πρώτη φορά προεδρεύοντας της απονομής των δικών της βραβείων - «Πριγκίπισσα των Αστουριών» -στις 20 Οκτωβρίου.

Βραβεύοντας διασημότητες από διάφορους τομείς -ανάμεσά τους η ηθοποιός του Χόλιγουντ Μέριλ Στριπ και ο Ιάπωνας συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι - η Λεονόρ διαβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι "κατανοώ πλήρως και έχω συναίσθηση των υποχρεώσεών μου και του τι περιλαμβάνουν αυτές".

«Λεονορμανία» στην Ισπανία

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και μια σειρά από πρόσφατες εμφανίσεις της πριγκίπισσας ενόψει των γενεθλίων της επιβεβαιώνουν - έπειτα από χρόνια προστασίας της δημόσιας εικόνας της- ότι γίνεται πλέον δημόσιο πρόσωπο.

«Η Λεονόρ θα χρειαστεί το δικό της αφήγημα», επισημαίνει η βασιλική βιογράφος Κάρμεν Ρεμίρες ντε Γκανούθα, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να συνδεθεί με τη δική της ψηφιακή γενιά».

Πέραν της συνταγματικής της θέσης, η Λεονόρ έχει να διαγράψει μια τροχιά και στο σύμπαν των Ισπανών διασημοτήτων.

Ήδη γίνεται λόγος για μια "Λεονορμανία", που έχει καταλάβει τη νεολαία στην Ισπανία η οποία ενδιαφέρεται για τη δημόσια εικόνα της.

Νωρίτερα μέσα στον χρόνο, κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε σχέση με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας, Πάμπλο Μαρτίν Πάεθ Γκαβίρα, γνωστό ως Γκάβι.

Τελικά αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για ψευδείς ειδήσεις, αλλά έτσι φάνηκε ότι μια μερίδα του λαού ενδιαφέρεται να βλέπει την πριγκίπισσα ως μέλος της ποπ κουλτούρας.

Το περιοδικό Paris Match σχολίασε τα σκουλαρίκια Bulgari που φορούσε η Λεονόρ στην τελετή απονομής των βραβείων της.

Ο δημοσιογράφος Χεσούς Ρέγιες έγραψε μάλιστα βιβλίο για τη Λεονόρ μέσα από το πρίσμα των στιλιστικών της προτιμήσεων, που όπως εκείνος ισχυρίζεται έχει κληρονομήσει από τη μητέρα της.

"Από τον πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, έχει κληρονομήσει τη δέσμευσή της προς το Στέμμα, τους υπερβολικά ευγενικούς τρόπους της και το μόνιμο χαμόγελό και την ευχάριστη διάθεση", γράφει ο Ρέγιες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

