Στην παραλία Bondi του Σίντνεϊ μέχρι την παραλία Tanarama, ξεδιπλώνεται το 25ο ετήσιο φεστιβάλ «Sculpture by the Sea»·- ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια πάρκα γλυπτών στον κόσμο.

Από έναν μυώδη καθιστό γορίλα μέχρι ένα όστρακο με ανθρώπινα πόδια, περισσότερα από 100 έργα τέχνης, σε διάφορα μέσα, στυλ και μεγέθη έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Οι επισκέπτες στη συνολικού μήκους δύο χιλιομέτρων έκταση συναντούν, μεταξύ άλλων, το πελώριο ζευγάρι φτερών του Gleb Dusavitskiy, τα γεωμετρικά σχήματα διάφανου χρώματος της Emryn Ingram-Shute και το κινητό παγωτατζίδικο που λιώνει της The Glue Society το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στο φεστιβάλ του 2006.



Αν και προσωρινό, το «Sculpture by the Sea» είναι και θα παραμείνει σε κοινή θέα έως τις 6 Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

