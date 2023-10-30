Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Τι λένε τα Ζώδια για σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Κριός

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Ταύρος

Πολλά καινούργια πράγματα ή καταστάσεις μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να είστε ανοιχτοί και να τα υποδεχτείτε. Ίσως να αφορούν μια νέα δουλειά, ίσως και μια νέα ερωτική γνωριμία. Το μέλλον σας είναι ευοίωνο και ασφαλές και επιτέλους μπορείτε να ανασάνετε. Χαρείτε την μέρα με ευχάριστε φιλικές συναναστροφές ή με αγαπημένα πρόσωπα και ανανεωθείτε.

Δίδυμοι

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Καρκίνος

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Λέων

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Παρθένος

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς…

Ζυγός

Αισθάνεστε πολύ καλά, ισορροπημένοι, χαρούμενοι, σχεδόν ευτυχισμένοι! Απολαύστε την ανέφελη μέρα σας και διαφυλάξτε την σαν κόρη οφθαλμού για τις πιο απαιτητικές στιγμές του μήνα που έρχονται… Μετά από πολλή και σοβαρή σκέψη αποφασίζετε να θέσετε τέρμα σε κάτι που σας δημιουργούσε άγχος και ανησυχία. Πετάξτε από την ζωή σας ότι αισθάνεστε ότι δεν είναι άξιο διατήρησης και επικεντρωθείτε στα ωφέλημα.

Σκορπιός

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Tοξότης

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Αιγόκερως

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Υδροχόος

Διαισθάνεστε μια ένταση στον αέρα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε την αιτία της. Ίσως να ευθύνεστε εσείς, μια και πληγώσατε κάποιο άτομο με την συμπεριφορά ή με τα λεγόμενα σας. Προσπαθήστε να επανορθώσετε. Επικεντρώστε επίσης την προσοχή σας στην σχέση σας, μια και η μέρα προσφέρεται για το ξεκαθάρισμα των προβλημάτων και την επαναπροσέγγιση…

Ιχθείς

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Πύρρειος, μια και από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε, ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.