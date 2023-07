Leonardo DiCaprio: Εμφανίστηκε με… μυστηριώδη γυναίκα στις διακοπές του (video)

Ο Leonardo DiCaprio απολαμβάνει το καλοκαίρι και τις διακοπές του. Ο σταρ εντοπίστηκε να φθάνει στα Χάμπτονς, συνοδευόμενος από μια μυστηριώδη γυναίκα, σύμφωνα με το «Page Six».

Ο 48χρονος ηθοποιός ήταν ντυμένος casual και έδειχνε χαλαρός, όπως και η συνοδός του που επέλεξε να κρύψει το πρόσωπό της με καπέλο και γυαλιά ηλίου. Αφού έφθασαν στη Νέα Υόρκη, ένας άνδρας από την ασφάλεια του ηθοποιού τους βοήθησε να μεταφέρουν τις βαλίτσες τους σ’ ένα μαύρο SUV προτού πάρουν την κατεύθυνση για τα Χάμπτονς.

So concerned abt the environment, Leonardo DiCaprio flies to the Hamptons in a personal helicopter then gets in a giant SUV.https://t.co/ylwyp2dFvK