Kylie Jenner και Timothée Chalamet: Τελικά πόσο σοβαρή είναι η σχέση του νέου ζευγαριού της Showbiz

"Χαλαρά βήματα" φαίνεται πως κάνουν οι Kylie Jenner και Timothée Chalamet όσον αφορά τη σχέση τους, μην επιθυμώντας να προβούν σε σοβαρότερες δεσμεύσεις.

«Δεν είναι σοβαρή σχέση», είπε μια πηγή στο «Entertainment Tonight» τη Δευτέρα, «αλλά η Kylie απολαμβάνει να κάνει παρέα με τον Timothée», προσθέτει συνοψίζοντας πως το ζευγάρι «θα δει» πως θα κυλήσει η σχέση στην πορεία.

Προσθέτει ότι ο 27χρονος ηθοποιός του «Call Me by Your Name», δεν μοιάζει με κανέναν απ' όσους άνδρες είχε συνάψει σχέσεις η 25χρνη σταρ των "Kardashians".

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό για εκείνη γιατί αισθάνεται πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες σχέσεις της», εξήγησε.

«Είναι μια νέα και πολύ συναρπαστική συνθήκη για την Kylie να διασκεδάζει πολύ».

Η Kylie Jenner φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Hommegirls και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Όπως η ίδια ανέφερε δεν έχει στο μυαλό της έναν ιδανικό αριθμό παιδιών που θέλει να κάνει στο άμεσο μέλλον ωστόσο επιθυμεί να χαρίσει ένα αδερφάκι στα δύο παιδιά της.

Η 25χρονη έχει αποκτήσει μια 5χρονη κόρη, την Stormi και έναν γιο 1 έτους, τον Aire.

«Κάποιες γυναίκες το κάνουν. … Νομίζω ότι ό,τι και να συμβεί είναι γραφτό να συμβεί», δήλωσε η νεαρή τηλεπερσόνα και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι έχω πολύ τον έλεγχο της ζωής μου και των αποφάσεών μου».

«Είναι τόσο μεγάλη ευλογία που μπόρεσα να ζήσω τόση ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία. Έχω δύο παιδιά. Είμαι 25. Ειλικρινά, δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένη. Η κόρη μου μοιάζει με εμένα. Βλέπω την ομορφιά μου σε αυτήν και με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο», παραδέχθηκε η Kylie Jenner.

Την ώρα που οι fans αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός ότι η Κylie Jenner και ο Timothée Chalamet είναι ζευγάρι, εκείνη εντοπίστηκε από τους παπαράτσι στο σπίτι του.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΜΖ, το πολυτελές αυτοκίνητο της νεαρής τηλεπερσόνας εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του ηθοποιού, με τις φωτογραφίες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του Twitter.

Τον Ιανουάριο του 2023 η Kylie Jenner χώρισε οριστικά από τον πατέρα των δύο παιδιών της, Travis Scott.

Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί από το 2017 έως και το 2023, με πολλούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις να μεσολαβούν μέχρι τον οριστικό χωρισμό τους.

Η πιο πρόσφατη σχέση του Timothée Chalamet που είδε το φως της δημοσιότητας ήταν το 2020 με την ηθοποιό Eiza González.

