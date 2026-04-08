Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Η κοινή φωτογραφία και το αινιγματικό μήνυμα για το «κάρμα»

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, μετά από μια τρυφερή φωτογραφία που μοιράστηκε η τραγουδίστρια στα social media, συνοδευόμενη από ένα αινιγματικό μήνυμα για το «κάρμα».

Η 41χρονη ποπ σταρ και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά ποζάρουν αγκαλιασμένοι, φορώντας ασορτί μαύρα σύνολα, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει οικειότητα. Η Κέιτι Πέρι φαίνεται να τον κοιτά με λατρεία, ακουμπώντας τρυφερά το χέρι της στο στήθος του, ενώ εκείνος κοιτάζει τον φακό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να είναι τόσο ανταποδοτικό», πυροδοτώντας σχόλια και εικασίες για το νόημα πίσω από τα λόγια της.

Στην ίδια ανάρτηση, η Κέιτι Πέρι μοιράστηκε και άλλες στιγμές από την καθημερινότητά της, ποζάροντας μόνη της με παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά και μια τρυφερή φωτογραφία της πεντάχρονης κόρης της, Ντέιζι Νταβ, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του 18χρονου γιου του Τριντό, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τη σχέση του πατέρα του με την τραγουδίστρια. Ο νεαρός, που ασχολείται με τη μουσική, αποκάλυψε ότι η Κέιτι Πέρι τον στηρίζει ενεργά και του δίνει συμβουλές για τα τραγούδια του.

Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει συνηθίσει τη δημοσιότητα, ενώ παραδέχτηκε ότι, αν και προσπαθεί να αγνοεί τα αρνητικά σχόλια, κάποιες φορές τον επηρεάζουν. «Η ζωή μου είναι κάποιες φορές τρελή. Απλώς γελάω. Αυτή είναι η ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ακόμη και η αρνητική προσοχή συμβάλλει στη διάδοση της μουσικής του.

Πηγή: skai.gr

