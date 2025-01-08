Κέιτ Μίντλετον: 43 κεράκια για την τούρτα γενεθλίων της πριγκίπισσας

Η Κέιτ Mίντλετον γιορτάζει αύριο τα 43α γενέθλιά της, έπειτα από μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τον καρκίνο, μια περιπέτεια της υγείας της από την οποία θέλει να γυρίσει σελίδα για να ανταποκριθεί δυναμικότερα στον ρόλο της στο πλευρό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου Ουίλιαμ.

Φέτος, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα γιορτάσει τα γενέθλιά της με λίγους και καλούς προσκεκλημένους στην οικία της στο Ουίνδσορ, σπάζοντας την παράδοση να τα γιορτάζει περιστοιχισμένη από την οικογένειά της και φίλους στην οικογενειακή κατοικία στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία).

Με κάθε εμφάνισή της να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των ΜΜΕ, η Κέιτ, με τη λεπτή σιλουέτα της και τα μακριά καστανά μαλλιά της, συναρπάζει. Και η δύσκολη χρονιά που πέρασε δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα.

Καταρχάς λόγω του μυστηρίου που περιέβαλε την ασθένειά της, την οποία η πριγκίπισσα αποκάλυψε σε ένα συγκινητικό βίντεο τον Μάρτιο, έπειτα από εβδομάδες εικασιών, τις οποίες τροφοδότησαν η απουσία της και μία διαμάχη σχετικά με μια ρετουσαρισμένη φωτογραφία εκείνης μαζί με τα παιδιά της.

Κατόπιν, για πολλούς μήνες η Κέιτ παρέμεινε διακριτική, έχοντας επικεντρωθεί στη χημειοθεραπεία της, της οποίας ανακοίνωσε το τέλος με «ανακούφιση» στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ένα νέο βίντεο.

Στο βίντεο, που είχε τραβηχτεί τον Αύγουστο, εκείνη εμφανιζόταν στην εξοχή, συντροφιά με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους, τον 11χρονο Τζορτζ, την 9χρονη Σάρλοτ και τον 6χρονο Λούι και μίλησε για «εξαιρετικά δύσκολους» μήνες και τη θέλησή της να «συνεχίσει να παίρνει κάθε ημέρα όπως έρχεται».

Απολαμβάνοντας τεράστια δημοτικότητα μετά τον γάμο της το 2011 με τον Ουίλιαμ, ο οποίος σηματοδότησε την επίσημη ένταξή της στη βασιλική οικογένεια, η Κέιτ αποτελεί αντικείμενο λατρείας για τον Τύπο, ιδίως τις πανίσχυρες ταμπλόιντ, που εγκωμιάζουν την κομψότητά της και τη θερμή συμπεριφορά της προς τους πολίτες.

Κόρη μιας αεροσυνοδού και ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που απέκτησε περιουσία ανερχόμενος σε μια εταιρεία παροχής προμηθειών για πάρτι, γνώρισε τον Ουίλιαμ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο πανεπιστήμιο St Andrews στη Σκωτία, όπου σπούδασε ιστορία τέχνης.

Οι σπάνιες εμφανίσεις της τον περασμένο χρόνο μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, ιδίως η λαμπερή παρουσία της, στα τέλη Δεκεμβρίου, στο παραδοσιακό κοντσέρτο χριστουγεννιάτικων ύμνων, που η πριγκίπισσα οργανώνει στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ.

Το αφιέρωσε σε όλους εκείνους «που περνάνε δύσκολες στιγμές».

Πριν από αυτό, είχε δώσει το «παρών» στην επίσημη επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στη Βρετανία, στις αρχές Σεπτεμβρίου και είχε παραστεί τον Νοέμβριο στην ετήσια επετειακή συναυλία στη μνήμη των Βρετανών στρατιωτών που χάθηκαν στη μάχη. Επίσης, είχε συνοδεύσει τον Ουίλιαμ τον Οκτώβριο στην πόλη του Σάουθπορτ, όπου τρία κοριτσάκια σκοτώθηκαν φέτος το καλοκαίρι σε μια επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Προηγουμένως, είχε εμφανιστεί μονάχα δύο φορές δημοσίως: τη 15η Ιουνίου για την παρέλαση προς τιμή του βασιλιά Καρόλου, στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, κατόπιν στον τελικό του Ουίμπλετον στις αρχές Ιουλίου.

Το πριγκιπικό ζεύγος κοιτάζει πλέον προς το μέλλον και η πριγκίπισσα αναμένεται να αυξήσει τις δημόσιες επίσημες εμφανίσεις της, ιδίως σε σχέση με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζει, για την εκπαίδευση και την παιδική ηλικία.

Ένα ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ δεν αποκλείεται, όπως πιστεύει κι εκείνος.

«Ελπίζω η Κάθριν να ταξιδέψει λίγο περισσότερο τον επόμενο χρόνο, επομένως θα έχουμε ενδεχομένως και άλλα προγραμματισμένα ταξίδια», είπε ο Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο.

Η πριγκίπισσα δεν έχει κάνει κάποιο επίσημο ταξίδι πάνω από 14 μήνες και την παρουσία της στη Γαλλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράγκμπι.

Μονάχα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στο εξωτερικό τους τελευταίους μήνες, έπειτα από πολλές εβδομάδες περιορισμένων υποχρεώσεων προκειμένου να μείνει στο πλευρό της συζύγου του, κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

Τον Νοέμβριο, ο διάδοχος του θρόνου εκμυστηρεύτηκε πως ο χρόνος που πέρασε, τον οποίο σηματοδότησε και ο καρκίνος του πατέρα του βασιλιά Καρόλου, ήταν ο «σκληρότερος» της ζωής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.