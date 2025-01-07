O Γιάννης Στάνκογλου έκανε την πρώτη βουτιά για το 2025

Εκτός από τον γνωστό fan της κολύμβησης στη θάλασσα όλο το χρόνο, Γιώργο Λιάγκα, όλο και περισσότεροι celebrities υιοθετούν αυτή τη συνήθεια που προσφέρει πολλά στον οργανισμό και αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πια.

Διαβάστε ακόμα: Γεωργίου-Χριστοδούλου: Μια μέρα στο Ανόι και άλλη μια στο εντυπωσιακό Halong Bay και η κρουαζιέρα συνεχίζεται

Από τους γνωστούς που ξεκίνησαν τη χρονιά κάνονατς την πρώτη τους βουτιά για το 2025 και ο Γιάννης Στάνκογλου. Μια μέρα πριν την ονομαστική του γιορτή και τέσσερις πριν από τα γενέθλιά του (θα κλείσει τα 51 στις 10 Ιανουαρίου) ο ηθοποιός βρέθηκε χθες στη θάλασσα για το πρώτο μπάνιο για φέτος.

Και φυσικά το κατέγραψε και το πόσταρε λέγοντας με αυτόν τον τρόπο καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Η χειμερινή κολύμβηση προσφέρει πολλά και ειδικά αν γίνεται σε τακτική βάση ακόμα περισσότερα.

• Η έκθεση σε κρύο νερό μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων.

• Η εναλλαγή μεταξύ κρύου και ζεστού περιβάλλοντος κατά την κολύμβηση μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος.

• Η κολύμβηση σε κρύο νερό προκαλεί την απελευθέρωση ενδορφινών και αδρεναλίνης, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να μειώσουν το άγχος.

• Η τακτική χειμερινή κολύμβηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας και ενθουσιασμού, προσφέροντας μια αίσθηση αναζωογόνησης.

• έκθεση σε κρύο νερό μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου, βοηθώντας το σώμα να χαλαρώσει και να ανακάμψει πιο αποτελεσματικά.

• Η κολύμβηση σε κρύο νερό μπορεί να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό, βοηθώντας στην καύση περισσότερων θερμίδων και στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Πολύ λογικό που αναζητώντας μια καλύτερη φυσική κατάσταση και ευεξία όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να βάλουν το κολύμπι στη θάλασσα στη ζωή τους όλο τον χρόνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.