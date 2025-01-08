Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι είναι θαυμάστρια της Άννας Βίσση.
Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στην τελετή λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας (Red Sea Film Festival) στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί τη συνάντησε ο δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο οποίος της απηύθυνε ερωτήσεις και όταν η ηθοποιός άκουσε ότι προέρχεται από την Ελλάδα, δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη της για την Άννα Βίσση.
Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, με εκείνη να απαντά: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση».
Τη στιγμή μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες στο TikTok.
Δείτε το βίντεο:
@alexlizardos Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε στη Τζέντα και μου είπε τί αγαπάει περισσότερο στην Ελλάδα. Το φανταζόμουν: την Απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. [Το απόσπασμα προβλήθηκε σε ειδικό αφιέρωμα για την Πρωτοχρονιά στο @ertnews_official (με καλεσμένη την Ευσταθία και συμπαρουσιάστρια τη Μαρία Κυριάκη) και ήταν εκεί και ο @apollonbollas] #ανναβισση #annavissiofficial #annavissi #apolitiellinidastar #panikrecords #sarahjessicaparker #eurovision #eurovisionsongcontest #sexandthecity #andjustlikethat #greece #greecemusic #musicgreece @annavissiofficial ♬ πρωτότυπος ήχος - alexlizardos - Alexandros Romanos Lizardos
