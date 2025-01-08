Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι είναι θαυμάστρια της Άννας Βίσση.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στην τελετή λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας (Red Sea Film Festival) στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί τη συνάντησε ο δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ο οποίος της απηύθυνε ερωτήσεις και όταν η ηθοποιός άκουσε ότι προέρχεται από την Ελλάδα, δεν δίστασε να εκφράσει την αγάπη της για την Άννα Βίσση.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, με εκείνη να απαντά: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση».

Τη στιγμή μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες στο TikTok.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.