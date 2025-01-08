Meghan Markle: «Έχω ρίξει περισσότερα δάκρυα απ' όσα μπορώ να μετρήσω»

Το αγαπημένο της σκυλάκι, τον Guy έχασε η Meghan Markle και θρηνεί για την απώλεια που την καταρράκωσε!

Διαβάστε ακόμα : Eurovision 2025: Πόσο θα κοστίσει ο εθνικός τελικός; Το ρεπορτάζ μας για την ανακοίνωση των 12 τραγουδιών

«Το 2015, υιοθέτησα ένα λαγωνικό από μια οργάνωση διάσωσης σκύλων στον Καναδά. Είχε βρεθεί σε ένα καταφύγιο θανάτωσης στο Κεντάκι και του είχαν δώσει λίγες ημέρες ζωής. Τον πήρα αμέσως… και τον ερωτεύτηκα.

Τον αποκαλούσαν «ο μικρούλης» επειδή ήταν τόσο μικρός και αδύναμος, έτσι τον ονόμασα «Guy». Και ήταν ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσε να ζητήσει ποτέ μια κοπέλα.

Αν με ακολουθούσατε στο Instagram τότε, θα είχατε δει πολλές φωτογραφίες του - και στο The Tig επίσης. Ήταν μαζί μου στα γυρίσματα του Suits, όταν αρραβωνιάστηκα (και στη συνέχεια παντρεύτηκα), όταν έγινα μητέρα… ήταν μαζί μου σε όλα: στις ήσυχες στιγμές, στο χάος, στην ηρεμία, στην παρηγοριά.

Πέρασε ένα τρομερό ατύχημα λίγο πριν μετακομίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, που τον ανάγκασε να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για αρκετούς μήνες και να μην μπορεί να φύγει από την κλινική. Οι γιατροί είπαν πως δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να περπατήσει, αλλά ο Δρ. Νόελ Φιτζπάτρικ πίστευε ότι μπορούσε. Ο H κι εγώ οδηγούσαμε αργά τη νύχτα, μετά το κλείσιμο, για να δούμε τον Guy καθώς ανάρρωνε στο Surrey για μήνες.

Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Noel και την ομάδα του, στην ομάδα του Queen West Animal Hospital στο Τορόντο, στους τωρινούς μας κτηνιάτρους, στους φίλους μου και στην κοινότητά μου: Σας ευχαριστώ που τον αγαπήσατε τόσο.

Επειδή πολλοί από εσάς θα δείτε τώρα τον Guy σε αυτή τη νέα σειρά, ελπίζω να καταλάβετε γιατί είμαι τόσο συντετριμμένη από την απώλειά του. Νομίζω ότι ίσως τον αγαπήσετε λίγο κι εσείς.

Έχω ρίξει περισσότερα δάκρυα απ' όσα μπορώ να μετρήσω – δάκρυα που σε κάνουν να μπαίνεις στο ντους με την παράλογη ελπίδα ότι το τρεχούμενο νερό στο πρόσωπό σου θα τα κάνει να εξαφανιστούν ή να προσποιηθείς ότι δεν είναι εκεί. Αλλά είναι. Και αυτό είναι εντάξει.

Σε ευχαριστώ για τόσα χρόνια άνευ όρων αγάπης, αγαπημένε μου Guy. Γέμισες τη ζωή μου με τρόπους που δεν θα μάθεις ποτέ» έγραψε η ίδια συνοδεύοντας το ποστ της με ένα βίντεο από διάφορες στιγμές του μικρού τους σκύλου με όλη την οικογένεια αυτά τα χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.