Ο Kanye West φέρεται να χώρισε με τη σύζυγό του, Bianca Censori, πριν από αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με το «TMZ». Σε ρεπορτάζ του το μέσο αναφέρει ότι ο ράπερ και η σύζυγός του έχουν χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ το διαζύγιο πλέον είναι μονόδρομος.

Ο 47χρονος West βρισκόταν στο Τόκιο, ενώ η 29χρονη Censori ταξίδεψε μέχρι τη μακρινή Αυστραλία για να είναι με την οικογένειά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει. Ο πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν φέρεται να έχει πει σε φίλους του ότι έχει τελειώσει ο γάμος του με τη Bianca Censori και επιθυμεί πλέον να είναι μόνος του, ενώ περνάει χρόνο στην Ιαπωνία. Οι δυο τους έχουν να εμφανιστούν μαζί από τις 20 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά μαζί στις 20 Σεπτεμβρίου, κάνοντας ψώνια στο Τόκιο.

Kanye West and wife Bianca Censori 'SPLIT weeks ago' as he tells friends he is 'ready for divorce' https://t.co/9yDz0wRlqo pic.twitter.com/juBXw46vFS — Mail+ (@DailyMailUK) October 7, 2024

Ο West είναι παντρεμένος με τη Censori από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο γάμος τους έγινε μόλις ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Κιμ Καρντάσιαν. Το ζευγάρι είναι γνωστό για τις εκκεντρικές του εμφανίσεις, αλλά όπως φαίνεται οι δυο τους δεν τα κατάφεραν… Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από αρκετούς μήνες τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έγραφαν ότι η Κιμ Καρντάσιαν είχε ζητήσει από τον πρώην σύζυγό της, Kanye, να μην αφήνει τη Bianca Censori να κυκλοφορεί γυμνή μπροστά στα παιδιά.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα ο Kanye ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ και παρουσίασε ένα νέο τραγούδι κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Haikou της Κίνας. Το νέο άλμπουμ ονομάζεται «Bully» και το τραγούδι «Beauty and the Beast».

