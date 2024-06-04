Λογαριασμός
Kanye West: Αγωγή από πρώην βοηθό του για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομη απόλυση

Εκτός από χυδαία μηνύματα, η ίδια φέρεται να έχει στη διάθεσή της φωτογραφίες και βίντεο του West, που συνευρίσκονταν με άλλες γυναίκες

Ο Kanye West

Πρώην βοηθός του Kanye West θα τον πάει στα δικαστήρια, καθώς του έκανε αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομη απόλυση, όπως γράφει το «Page Six». Στην κατάθεσή της, η  Lauren Pisciotta ισχυρίζεται ότι άρχισε να εργάζεται για τον ράπερ τον Ιούλιο του 2021, καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να λανσάρει τη σειρά ρούχων «Yeezy».

Στην influencer, η οποία συνεργάστηκε επίσης με τον West σε μερικά τραγούδια του «Donda», προσφέρθηκε 1 εκατ. δολάρια για τη δουλειά. Ο μόνος όρος ήταν να είναι στη διάθεση του κροίσου του «Heartless» 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, κάτι που αποδέχτηκε.

Στην αγωγή της, η Pisciotta ανέφερε ότι έβγαζε επιπλέον 1 εκατ. δολάρια από το OnlyFans, μέχρι που ο 46χρονος West της ζήτησε να διαγράψει τον λογαριασμό της το 2022. Σε αντάλλαγμα, ο καλλιτέχνης φέρεται να αύξησε τον μισθό της στα 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο για να αντισταθμίσει το χαμένο εισόδημα. Ωστόσο, φέρεται να μην τήρησε ποτέ τη συμφωνία τους. Λίγο μετά την αύξησή της, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών φέρεται να άρχισε να της στέλνει χυδαία μηνύματα, σύμφωνα με την ίδια. 

Εκτός από τα χυδαία μηνύματα, η ίδια φέρεται να έχει στη διάθεσή της φωτογραφίες και βίντεο του West, που συνευρίσκονταν με άλλες γυναίκες. Η Pisciotta φέρεται, επίσης, να έλαβε από τον West προσωπικές φωτογραφίες νυν και πρώην υπαλλήλων της Yeezy, τόσο «ανδρών όσο και γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από ένα μήνα, ο West κατηγορήθηκε ότι απέλυσε υπάλληλό του λόγω του χρώματος του δέρματός του.

