Πρώην βοηθός του Kanye West θα τον πάει στα δικαστήρια, καθώς του έκανε αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομη απόλυση, όπως γράφει το «Page Six». Στην κατάθεσή της, η Lauren Pisciotta ισχυρίζεται ότι άρχισε να εργάζεται για τον ράπερ τον Ιούλιο του 2021, καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να λανσάρει τη σειρά ρούχων «Yeezy».

Στην influencer, η οποία συνεργάστηκε επίσης με τον West σε μερικά τραγούδια του «Donda», προσφέρθηκε 1 εκατ. δολάρια για τη δουλειά. Ο μόνος όρος ήταν να είναι στη διάθεση του κροίσου του «Heartless» 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, κάτι που αποδέχτηκε.

Kanye West sued for sexual harassment, wrongful termination by former assistant https://t.co/BCbtnhxXjH pic.twitter.com/kdPOKAqQxo — Page Six (@PageSix) June 4, 2024

Στην αγωγή της, η Pisciotta ανέφερε ότι έβγαζε επιπλέον 1 εκατ. δολάρια από το OnlyFans, μέχρι που ο 46χρονος West της ζήτησε να διαγράψει τον λογαριασμό της το 2022. Σε αντάλλαγμα, ο καλλιτέχνης φέρεται να αύξησε τον μισθό της στα 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο για να αντισταθμίσει το χαμένο εισόδημα. Ωστόσο, φέρεται να μην τήρησε ποτέ τη συμφωνία τους. Λίγο μετά την αύξησή της, ο πατέρας τεσσάρων παιδιών φέρεται να άρχισε να της στέλνει χυδαία μηνύματα, σύμφωνα με την ίδια.

Εκτός από τα χυδαία μηνύματα, η ίδια φέρεται να έχει στη διάθεσή της φωτογραφίες και βίντεο του West, που συνευρίσκονταν με άλλες γυναίκες. Η Pisciotta φέρεται, επίσης, να έλαβε από τον West προσωπικές φωτογραφίες νυν και πρώην υπαλλήλων της Yeezy, τόσο «ανδρών όσο και γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από ένα μήνα, ο West κατηγορήθηκε ότι απέλυσε υπάλληλό του λόγω του χρώματος του δέρματός του.

Πηγή: skai.gr

