Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

O Οκτώβριος συνεχίζει για εσάς κάπως δύσκολα και απαιτητικά. Την εβδομάδα αυτή, αρκετά γεγονότα θα σας συγχύσουν, αλλά είναι στο χέρι σας να αποφύγετε ανοιχτές αντιθέσεις με λίγη ευελιξία και διαλλακτικότητα, υποδεικνύοντας στους άλλους ότι μία συζήτηση «καθορίζει» καλύτερα τις καταστάσεις από μια ρήξη. Φροντίστε να μην ξεπερνάτε τα όριά σας γιατί εκεί χάνετε την ψυχραιμία και τον στόχο σας. Αισθηματικά σας δυσκολεύει η επικοινωνία και η συνεννόηση, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά! Ο Ερμής στο Ζυγό σας κάνει πολυπράγμονες στα επαγγελματικά.

Ταύρος

Οργανώστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα που προβλέπεται αρκετή και ποικίλη. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μην βιαστείτε να κάνετε αλλαγές αν δεν είστε σίγουροι ότι το καινούριο έδαφος είναι πιο σταθερό από το παλιό. Επιπλέον βεβαιωθείτε για τις προθέσεις ενός συνεργάτη πριν αποφασίσετε να θέσετε τους όρους σας. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σας χαρίζει ερωτική διάθεση και επιθυμία, ευνοώντας ιδιαίτερα τους ελεύθερους. Οι υπόλοιποι εργαστείτε για τη σταθερότητα και την υλική ασφάλεια, τόσο τη δική σας, όσο και των αγαπημένων σας.

Δίδυμοι

Η ανάγκη σας να επικοινωνήσετε και να σας καταλάβουν μπορεί να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε μια σχέση που είχε, ως τώρα, υποφέρει από αμοιβαίες παρεξηγήσεις. Αν το παρακάνετε, όμως, μπορεί να σας οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα και αναφέρομαι στον παρορμητισμό και τη βιασύνη σας να πείτε αυτά που νοιώθετε χωρίς να λάβετε υπόψη τη διάθεση και τα προβλήματα του άλλου. Ο Δίας στο ζώδιό σας μπορεί να σας προσφέρει διεξόδους και επαγγελματικές επιτυχίες, αν συνεχίσετε τη σκληρή δουλειά και αν του δώσετε τον χρόνο που χρειάζεται!

Καρκίνος

Ευνοϊκό είναι τούτο το διάστημα για αγορές, μετακομίσεις και ανάληψη επαγγελματικών ευθυνών. Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε μια αναγνώριση των ικανοτήτων σας με μια αύξηση ή προαγωγή, αν είστε υπάλληλοι ή να προγραμματίσετε μια επέκταση της δραστηριότητας σας αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Αισθηματικά, η αλλαγή μέσα σας έχει συντελεστεί, έχετε οι περισσότεροι απαλλαγεί από τις πάγιες αγκυλώσεις σας και γίνεστε όλο και πιο τολμηροί στις διεκδικήσεις σας. Η οικογένεια και τα παιδιά, κυρίως, χρειάζονται τη συμπαράσταση και την εποπτεία σας.

Λέων

Σας διακρίνει μια απαισιοδοξία και μια κακή διάθεση. Πάντως, αν ξεπεράσετε τις αναστολές σας, θα έχετε τώρα τις ευκαιρίες να διορθώσετε πολλά πράγματα στην αισθηματική σας ζωή. Πολλοί αδέσμευτοι, που η μοναξιά σας ενοχλούσε, κάτι σας παρακινεί τώρα να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο που θα σας ευχαριστήσει. Επαγγελματικά τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται πολύ καλύτερα, με μια μικρή δική σας παρακίνηση. Οικονομικά τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες που σας ταλαιπωρούν και διαχειριστείτε καλύτερα τα χρήματά σας.

Παρθένος

Ευνοούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες, η τροφοδότηση της φήμης, η υλοποίηση σχεδίων και η ενίσχυση της άμυνας, κόντρα στους εξωτερικούς κινδύνους. Μερικές ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες και κάποιες απώλειες, έμψυχες ή άψυχες κρίνονται μοιραίες. Δώστε, λοιπόν, τον καλύτερο σας εαυτό αυτό τον μήνα. Οι συνθήκες ζωής διαφοροποιούνται και τα σχέδια αλλάζουν, ευνοώντας τις επιδιώξεις σας. Προσοχή χρειάζονται οι συνεταιρισμοί, η ομαδική εργασία και κάποιες απρόοπτες μετακινήσεις. Φροντίστε να μην διασπάται η προσοχή σας.

Ζυγός

Το περιβάλλον θα συνηγορήσει και πολλοί άνθρωποι θα φανούν χρήσιμοι και θα προσφερθούν με έναν τέτοιο τρόπο που θα σας εκπλήξει. Αποφύγετε μόνο να δραπετεύσετε την ώρα που πρέπει να δίνετε γενναία το παρόν σας στις μικρές ή τις μεγάλες αρένες της δουλειάς ή και της ζωής της ίδιας. Ταξίδια σπουδές, περιπέτεια, δημοσιότητα, επικοινωνία κάθε λογής και δικαιοσύνη που θέλετε να σας αποδοθεί, είναι εύκολο να τα πετύχετε. Ο Ερμής στο ζώδιό σας μπορεί να σας κρατά διαρκώς απασχολημένους, γι' αυτό μην δίνετε υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσετε να τις τηρήσετε.

Σκορπιός

Ο μήνας είναι δύσκολος αλλά και αποτελεσματικός για όσους από εσάς η θέληση υπερισχύσει των εμποδίων που θα συναντήσετε. Η έκφραση της δύναμής σας θα εκδηλωθεί σαν ένα είδος κοινωνικής στάσης. Έχετε χρόνο αρκετό για να διδαχτείτε τα μαθήματά του. Προς το παρόν θέλετε πάση θυσία να νικάτε, να ηγείστε, να αναγνωρίζεστε ανώτεροι των άλλων, τόσο σε υλικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, είναι ο δικός σας τρόπος να κρύβετε τις ευαισθησίες σας, να καλύπτετε τις αδυναμίες σας και να συντηρείτε την εικόνα που εσείς έχετε πλάσει για τον εαυτό σας.

Τοξότης

Ο δυναμισμός σας κατευθύνεται εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί και το ένστικτό σας σάς σώζει από απώλειες και άσκοπες φθορές. Η ελπίδα και το όνειρο καιροφυλακτούν, αλλά δεν αφήνετε τον εαυτό σας ούτε να τα εκδηλώσει αλλά ούτε και να τα προκαλέσει. Η εβδομάδα, όμως, δείχνει θετική απέναντι σε δικές σας πρωτοβουλίες, είτε αυτές είναι σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό πεδίο. Πολλές φορές όμως δείχνετε να ξεχνάτε τη γλώσσα και τις ανάγκες των άλλων που ζουν πολύ κοντά σας.

Αιγόκερως

Η ανησυχία για την πορεία υποθέσεων που σας αφορούν, αλλά και το άγχος που προκύπτει από την ενέργεια της αποτελεσματικότητάς σας θα κορυφωθούν. Οι εξωτερικές εξελίξεις θα αλλάξουν πολλές φορές το πρόγραμμά σας και ένας αποπροσανατολισμός διακρίνεται αναπόφευκτος. Ευτυχώς, που μπορείτε να διορθώνετε λάθη και ζημιές άλλοτε με τη βοήθεια της τύχης και της σύμπτωσης και άλλοτε με την ιδιοσυγκρασία σας. Αισθηματικά ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιες δοκιμασίες δυναμώνουν την ουσία της σχέσης σας.

Υδροχόος

Τόσο το ερωτικό σαν κατάκτηση ή απόλαυση, όσο και το οικονομικό σαν εξασφάλιση κάλυψης τρεχουσών αναγκών θα σας απασχολήσουν άμεσα και θα σας αγχώσουν. Οι περισσότεροι θα εκφραστείτε δυναμικά, αλλά θα πρέπει να περιοριστείτε στο πλαίσιο που απαιτεί η κοινωνική σας ένταξη. Αταξίες, θόρυβοι και μικροατυχήματα κρίνονται αναπόφευκτα για τους περισσότερους και καλό θα ήταν να είστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Φυσικά και χρειάζεται να παραμείνετε ψύχραιμοι απέναντι σε προκλήσεις και παρεμβάσεις τρίτων σε δικές σας υποθέσεις.

Ιχθύς

Αποφύγετε να γίνετε αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης ή να χάσετε χρήματα από αφέλεια ή κακό υπολογισμό. Υπερασπιστείτε το αντικείμενο της δουλειάς σας σθεναρότερα, αλλά ξεπεράστε την πεποίθηση ότι το χρήμα είναι μέσον άσκησης δύναμης, γιατί έχει σαν συνέπεια πολλές αδυναμίες στην χρήση του. Κάποιοι θα χρειαστεί να θυσιάσετε μια συνήθεια. Οι νεότεροι μην παρασύρεστε από μια επιθυμία και μην πειραματίζεστε με αλλαγές στην προσωπική και αισθηματική σας ζωή, καθώς δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει κάτι τέτοιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.