Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Cardi B: Διαψεύδει ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις – Έτσι είναι το σώμα μου…

Η 31χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε ότι έχει χάσει βάρος

Cardi B

Η Cardi B έριξε… «πόρτα» στους θαυμαστές της καθώς την κατηγόρησαν ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις μόλις ένα μήνα μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Η 31χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε ότι έχει χάσει βάρος παντού, εκτός από το πρόσωπό της, από τότε που εκείνη και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset, υποδέχτηκαν το νέο μέλος στην οικογένειά τους. 

Η Cardi B, γεννημένη ως Belcalis Almánzar, έδειχνε πολύ αδύνατη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά επέμεινε ότι δεν έχει καμία πλαστική επέμβαση. «Πρέπει να χαλαρώσετε όλοι σας… Έτσι φαίνεται πραγματικά το σώμα μου», έγραψε η ίδια στο Twitter. Και πρόσθεσε: «Μόλις πριν από δύο μέρες επαινούσατε το σώμα μου. Νομίζετε ότι πήγα και έκανα εγχείρηση σε 2 ημέρες;». 

Μια θαυμάστριά της την επέκρινε ότι εστιάζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε στο σώμα της, αλλά και η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Πιο συγκεκριμένα, η Cardi B την παρομοίασε με πατάτα. «… Μοιάζεις κυριολεκτικά με πατάτα και όμως μιλάς για την εμφάνισή μου με πάθος… », έγραψε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Cardi B
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark