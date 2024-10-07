Η Cardi B έριξε… «πόρτα» στους θαυμαστές της καθώς την κατηγόρησαν ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις μόλις ένα μήνα μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Η 31χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε ότι έχει χάσει βάρος παντού, εκτός από το πρόσωπό της, από τότε που εκείνη και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset, υποδέχτηκαν το νέο μέλος στην οικογένειά τους.

Y’all really need to relax ..This is how my body REALLY LOOKS LIKE …My body looks exaggerated in the other video cause I have a 5X faja on…I want yall to think wit yall brain ..Yall was just praising my body couple days ago …do yall think I went and got surgery in 2 days… https://t.co/6x2aEMzGHv pic.twitter.com/AT9nSovsOX — Cardi B (@iamcardib) October 5, 2024

Η Cardi B, γεννημένη ως Belcalis Almánzar, έδειχνε πολύ αδύνατη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά επέμεινε ότι δεν έχει καμία πλαστική επέμβαση. «Πρέπει να χαλαρώσετε όλοι σας… Έτσι φαίνεται πραγματικά το σώμα μου», έγραψε η ίδια στο Twitter. Και πρόσθεσε: «Μόλις πριν από δύο μέρες επαινούσατε το σώμα μου. Νομίζετε ότι πήγα και έκανα εγχείρηση σε 2 ημέρες;».

Μια θαυμάστριά της την επέκρινε ότι εστιάζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε στο σώμα της, αλλά και η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Πιο συγκεκριμένα, η Cardi B την παρομοίασε με πατάτα. «… Μοιάζεις κυριολεκτικά με πατάτα και όμως μιλάς για την εμφάνισή μου με πάθος… », έγραψε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

Bitch you literally look like a fuckin potato yet you talking bout my looks wit a passion ….This why I be dragging you bitches by yall draws cause bitch why you got soo much nerves https://t.co/dbXyskQ4f0 pic.twitter.com/fQ7HOJmBK9 — Cardi B (@iamcardib) October 5, 2024

Πηγή: skai.gr

