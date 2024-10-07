Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε ότι «η μουσική έχει πραγματικά τη δύναμη να θεραπεύει και να μας ανεβάζει τη διάθεση και να μας συνδέει» σε συνέντευξή της που προβλήθηκε στο ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs).

Η Λόπεζ αναφέρθηκε στις πιο αξέχαστες εμπειρίες της στις τελετές απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων στη συνέντευξη της τονίζοντας ότι η ερμηνεία της σε αφιέρωμα στην αείμνηστη Κουβανή τραγουδίστρια Σέλια Κρουζ στα AMAs το 2013 «ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της ζωής της». «Είναι ένα τόσο μεγάλο ίνδαλμα και όχι μόνο στη λάτιν μουσική, αλλά σε όλο τον κόσμο» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Η μουσική έχει πραγματικά τη δύναμη να θεραπεύει και να μας ανεβάζει τη διάθεση και να μας συνδέει. Και τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία το επιδεικνύουν αυτό εδώ και μισό αιώνα και είμαι ενθουσιασμένη για τα επόμενα 50 χρόνια μουσικής και μαγείας» σημείωσε. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε, επίσης, ότι παρακολουθούσε τις τελετές απονομής των βραβείων «όταν ήταν μικρό κορίτσι», περιγράφοντας τις πέντε δεκαετίες του θεσμού «πραγματικά απίστευτες». «Η πρώτη μου εμφάνιση στα AMAs (ήταν το) 2001, ήταν πολύ καιρό πριν… αλλά η ενέργεια στην αίθουσα ήταν ενθουσιώδης» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Το να κερδίζεις ένα βραβείο που ψηφίζεται από θαυμαστές είναι απίστευτα ξεχωριστό γιατί είναι απευθείας από τους ανθρώπους για τους οποίους δημιουργείς τη μουσική» ανέφερε.

«Η παρουσίαση της τελετής απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων το 2015 ήταν προφανώς μεγάλη τιμή, αποφάσισα ότι επρόκειτο να αλλάζω ρούχα κάθε φορά που έβγαινα. Κάναμε αυτό το χορευτικό με όλα αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ήθελα όλοι να νιώσουν αυτή την αγάπη και την ενέργεια» τόνισε και πρόσθεσε: «Μπορεί και να το ξανακάνω, ποιος ξέρει;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

