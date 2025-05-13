Σε κάθε γάμο, οι καλεσμένοι είναι πάντα μια δύσκολη υπόθεση – ένας γρίφος – για το ζευγάρι. Έτσι, όταν κάποιος σας καλέσει στον γάμο του, πρέπει να νιώσετε τιμή και να φροντίσετε να τηρήσετε κάποιους άγραφους αλλά πολύ βασικού κανόνες, που θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους.

Σύμφωνα με τη σύμβουλο σχέσεων Emily Thompson στη Daily Mail, ένας καλός καλεσμένος πρέπει να σέβεται τους κανόνες, με πρώτο και βασικότερο την έγκυρη απάντηση στην πρόσκληση.

Το να καθυστερήσεις να απαντήσεις στην πρόσκληση, «διαλύει τα πάντα – από τα πλάνα για το catering μέχρι τη διάταξη των τραπεζιών. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο κρίσιμα είναι αυτά τα νούμερα για τη διοργάνωση» λέει χαρακτηριστικά.

Ένα δεύτερο μεγάλο λάθος που συχνά κάνουν οι καλεσμένοι είναι να πας στον γάμο με συνοδό (plus-one), χωρίς να αναφέρεται στην πρόσκληση.

«Οι γάμοι είναι πανάκριβοι και η λίστα των καλεσμένων περιορισμένη», επισημαίνει η ειδικός στο savoir vivre Jo Hayes. «Αν δεν γράφει ρητά "και συνοδός", τότε δεν έχετε δικαίωμα να φέρεται άλλο ένα άτομο».

Επίσης, πολύ κακή εντύπωση θα κάνετε ως καλεσμένος αν πάτε κατευθείαν στη δεξίωση, χωρίς να παρευρεθείτε στην τελετή (ακόμα και αν βαριέστε θανάσιμα, «κάτι σας έτυχε» κτλ).

«Η τελετή είναι ο λόγος που γίνεται ο γάμος – εκεί δίνει το ζευγάρι τους όρκους του», εξηγεί η Thompson. «Αν την αγνοήσετε, δε θα φανείτε καλός φίλος και θα δώσετε την εντύπωση ότι ενδιαφέρεστε μόνο για το φαγητό και το ποτό».

Ο γνωστός, άγραφος κανόνας για τους καλεσμένους «δεν φοράμε λευκά σε γάμο» είναι απαράβατος.

«Το λευκό παραμένει απαγορευμένο για τους καλεσμένους. Και το κόκκινο, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά αν συνοδεύεται από σέξι κόψιμο. Θεωρείται πολύ προκλητικό», αναφέρει η Thompson.

Οταν σε καλούν κάπου, δεν πας ποτέ με άδεια χέρια, πόσο μάλλον σε ένα γάμο.

Το δώρο σας δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλο ή ακριβό. «Δεν λέω να είναι χρήματα, αλλά τουλάχιστον μια κάρτα με μια ευχή! Εγώ δε θα πήγαινα ποτέ με άδεια χέρια», σχολίασε σε ένα viral βίντεο η TikToker Alizé Ruiz.

Και τέλος, ο χειρότερος καλεσμένος είναι ο μεθυσμένος καλεσμένος.

«Ένα ποτό την ώρα είναι ένας καλός κανόνας», λέει η Thompson. «Και σε καμία περίπτωση μην αρχίσετε να πίνετε πριν τελειώσει η τελετή».

«Οσο δελεαστικό κι αν είναι, το να γίνετε χάλια σε έναν γάμο δε βγαίνει ποτέ σε καλό. Διασκεδάστε με μέτρο – όχι μεθυσμένοι» είναι η συμβουλή της Jo Hayes.

Ακολουθώντας αυτούς του 6 βασικούς κανόνες, θα μείνετε φίλοι με το ζευγάρι και μετά τον γάμο και, αν είστε καλεσμένος «από υποχρέωση», σίγουρα θα σταθείτε στο ύψος της περίστασης και θα αφήσετε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Άντε: Και στα δικά σας οι ελεύθεροι!

Πηγή: skai.gr

