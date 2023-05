Johnny Depp: Μετά την αποθέωση ήρθε το «κράξιμο» από τους θαυμαστές του - «Να πας επειγόντως σε οδοντίατρο»

Εξαιρετικά θερμή υποδοχή επιφύλαξε το κοινό στον διάσημο ηθοποιό Τζόνι Ντεπ στην πρεμιέρα της ταινίας «Jeanne Du Barry» κατά την έναρξη του φεστιβάλ των Καννών. Ο Ντεπ ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς το κοινό ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο επτάλεπτο χειροκρότημα για την ερμηνεία του ως βασιλιάς Λουδοβίκος XV.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φωτογραφίες του ηθοποιού «κατέκλυσαν» το διαδίκτυο, με πολλούς θαυμαστές του να εστιάζουν στα «σάπια», όπως γράφουν οι ίδιοι, δόντια του ηθοποιού!

«Τα δόντια του Τζόνι Ντεπ είναι κυριολεκτικά σάπια!», έγραψε ένας θαυμαστής του, «ανεβάζοντας» και φωτογραφίες του ηθοποιού. Ένας άλλος χρήστης, επίσης, σημείωσε: «Η βαθμολογία για την ταινία του είναι τόσο ‘’κίτρινη’’, όσο και τα δόντια του. Συγχαρητήρια!».

«Γιατί πρέπει να βλέπω κοντινές φωτογραφίες των δοντιών του Ντεπ παρά τη θέλησή μου;», αναρωτήθηκε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ο Ντεπ μοιάζει σαν κάποιος να άρπαξε τα δόντια του και να τα έβαψε μαύρα».

Johnny Depp’s new movie, #JeanneDuBarry, debuts with a metacritic score of 51, an F rating. The score is currently as yellow as his teeth. Congratulations! 💛 pic.twitter.com/2ITmr8kzX3