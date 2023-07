Johnny Depp: Εμφανίστηκε με μπαστούνι στη συναυλία με το συγκρότημά του

Ο Johnny Depp έφθασε στη Βοστώνη για τη συναυλία του με τους Hollywood Vampires και εθεάθη ευδιάθετος να περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού πριν από τη συναυλία, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω του τραυματισμού του στον αστράγαλο.

Ο Johnny Depp ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστός, παρά τη χρήση του μπαστουνιού. Όταν ο σταρ έφθασε στην είσοδο των παρασκηνίων κατευθύνθηκε προς τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί πίσω από ένα κιγκλίδωμα, ελπίζοντας να τον δουν. Ο ηθοποιός έβγαλε selfies, υπέγραψε αυτόγραφα και χάρισε αγκαλιές σε δεκάδες θαυμαστές του.

