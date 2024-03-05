Ο 90χρονος Βρετανός ηθοποιός Σερ Μάικλ Κέιν είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς σήμερα, γνωστός για την αλησμόνητη δουλειά του σε διάφορα πρότζεκτ όπως το Dressed to Kill και το The Dark Knight Trilogy μεταξύ πολλών άλλων.



Το αναμφισβήτητο ταλέντο του στην υποκριτική αναγνωρίστηκε σύντομα, και στη Βρετανία ήξεραν ότι επρόκειτο να γίνει ένα μεγάλο όνομα στην κινηματογραφική βιομηχανία. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σημειώθηκε όταν ο Κέιν επισκέφτηκε την Αμερική για πρώτη φορά προκειμένου να προωθήσει την επιτυχημένη ταινία του Alfie, η οποία τον καθιέρωσε ως εξέχοντα ηθοποιό και στις ΗΠΑ.







Όπως διηγείται ο ίδιος ο Βρετανός ηθοποιός, έμενε ολομόναχος σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις ΗΠΑ πλήττοντας αφόρητα, όταν έφθασε με ένα ελικόπτερο ο Τζον Γουέιν, φορώντας το εμβληματικό καουμπόικο καπέλο του.



Σύμφωνα με τον Κέιν, ο Γουέιν συνεχάρη τον τότε ανερχόμενο Βρετανό ηθοποιό και του έδωσε μερικές σημαντικές κατ' αυτόν συμβουλές.



Ο Γουέιν του είπε: «Θα γίνεις αστέρι γιε μου. Αλλά αν θέλεις να παραμείνεις, θυμήσου τα εξής: Μίλα χαμηλά, μίλα αργά και μην λες πολλά». Και αν αυτές ακούγονται ως σχετικά… συμβατικές συμβουλές προς ένα ανερχόμενο αστέρι, η άλλη συμβουλή του Γουέιν ήταν πραγματικά παράξενη, παρόλο που ο Κέιν θεωρεί ότι είναι η καλύτερη συμβουλή που έλαβε ποτέ!



Ο Κέιν θυμήθηκε: «Ο Τζον Γουέιν είπε: ‘’Μην φοράς ποτέ σουέντ παπούτσια’’, δείχνοντας τα παπούτσια μου. Είπα, ‘’Γιατί όχι;’’ Μού είπε: ‘’Επειδή θα γίνεις διάσημος και θα είσαι στην τουαλέτα και θα κατ…ρας και ο τύπος δίπλα σου θα γυρίσει και θα σε αναγνωρίσει και θα κατ... τα παπούτσια σου, μικρέ''. Έδωσα όλα τα σουέντ παπούτσια μου σε ανθρώπους που ήταν άγνωστοι».

Πηγή: skai.gr

