Jennifer Lopez: Ποζάρει με μπικίνι και δείχνει στον Ben Affleck τι έχασε - Κόλαση... (video-φωτό)

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram 

Jennifer Lopez

Μπορεί η Jennifer Lopez να βρέθηκε στο χιονισμένο Άσπεν για να υποδεχθεί το 2025, αυτό, όμως, δεν την εμπόδισε να φωτογραφηθεί με μπικίνι, όπως φαίνεται στην πρώτη ανάρτησή της στο Instagram για το νέο έτος.

Jennifer Lopez

Φανερά ενθουσιασμένη για όσα πέρασε στο Άσπεν, η Τζένιφερ Λόπεζ έγραψε στην ανάρτησή της: «Θα επιστρέψουμε Άσπεν». Πέραν των φωτογραφιών με το μπικίνι, στο βίντεό της «παρελαύνουν» εικόνες από το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, από χορό σε μπαρ, από τα πυροτεχνήματα για την αλλαγή του χρόνου και τις υπόλοιπες ευτυχισμένες στιγμές που έζησε με την παρέα της.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Λατίνα σταρ εξέφρασε τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα κι εύχομαι σε όλους τους Έλληνες: Να έχετε την καλύτερη, την πιο χαρούμενη, την πιο όμορφη χρονιά».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Η Τζένιφερ μοιράστηκε επίσης αγαπημένες πρωτοχρονιάτικες στιγμές της, από την παιδική της ηλικία μέχρι την επαγγελματική της πορεία. Ανέφερε πως έντονες αναμνήσεις της περιλαμβάνουν τα οικογενειακά πάρτι που διοργάνωνε η μητέρα της στο σπίτι, τη μοναδική εμπειρία της να τραγουδά στην Times Square και τη μαγευτική υποδοχή του 2000, με το εμβληματικό τραγούδι «Waiting for Tonight». 

