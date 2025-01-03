Μπορεί η Jennifer Lopez να βρέθηκε στο χιονισμένο Άσπεν για να υποδεχθεί το 2025, αυτό, όμως, δεν την εμπόδισε να φωτογραφηθεί με μπικίνι, όπως φαίνεται στην πρώτη ανάρτησή της στο Instagram για το νέο έτος.

Φανερά ενθουσιασμένη για όσα πέρασε στο Άσπεν, η Τζένιφερ Λόπεζ έγραψε στην ανάρτησή της: «Θα επιστρέψουμε Άσπεν». Πέραν των φωτογραφιών με το μπικίνι, στο βίντεό της «παρελαύνουν» εικόνες από το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, από χορό σε μπαρ, από τα πυροτεχνήματα για την αλλαγή του χρόνου και τις υπόλοιπες ευτυχισμένες στιγμές που έζησε με την παρέα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Λατίνα σταρ εξέφρασε τη μεγάλη της αγάπη για την Ελλάδα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. «Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα κι εύχομαι σε όλους τους Έλληνες: Να έχετε την καλύτερη, την πιο χαρούμενη, την πιο όμορφη χρονιά».

Η Τζένιφερ μοιράστηκε επίσης αγαπημένες πρωτοχρονιάτικες στιγμές της, από την παιδική της ηλικία μέχρι την επαγγελματική της πορεία. Ανέφερε πως έντονες αναμνήσεις της περιλαμβάνουν τα οικογενειακά πάρτι που διοργάνωνε η μητέρα της στο σπίτι, τη μοναδική εμπειρία της να τραγουδά στην Times Square και τη μαγευτική υποδοχή του 2000, με το εμβληματικό τραγούδι «Waiting for Tonight».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.