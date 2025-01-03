Φαίνεται πως μπήκε καλά η νέα χρονιά για την Τζένιφερ Άνιστον. Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε με στρινγκ μπικίνι απολαμβάνοντας τις διακοπές της στο Κάμπο του Μεξικού μαζί με φίλους της. Ο διάσημος φίλος της, Jason Bateman, 55 ετών, ήταν επίσης παρών σε αυτή τη μίνι απόδραση.

Jennifer Aniston, 55, shows off incredible body in string bikini on Cabo vacation with Jason Bateman https://t.co/cyZsM4SFae pic.twitter.com/r48BISZ4Gy January 2, 2025

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με το ίδιο μαγιό που είχε φορέσει 13 χρόνια πριν, ενώ έκανε διακοπές στο ίδιο θέρετρο με τον τότε αρραβωνιαστικό της, Justin Theroux. Η Jennifer παντρεύτηκε τον Justin στις 5 Αυγούστου 2015, αφού βγήκε μαζί του για τέσσερα χρόνια και χώρισαν στα τέλη του 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jennifer Aniston αγαπάει πολύ τη γυμναστική και την υγιεινή διατροφή και πολλοί είναι οι θαυμαστές της που αναρωτιούνται πώς καταφέρνει και διατηρεί αυτή την σιλουέτα στα 55 της. Μάλιστα, η ίδια αναπτύξει το δικό της gym app, το Pvolve, το οποίο απευθύνεται και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας καθώς έχει προπονήσεις χαμηλής έντασης με αντιστάσεις και διατάσεις.

Η βραβευμένη ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της πώς η συνεργασία της με τη Pvolve έχει αλλάξει τη νοοτροπία της. «Δεν κάνω πλέον ασκήσεις, οι οποίες είναι απαιτητικές και επαναλαμβανόμενες για ώρες. Κάνω 45 λεπτά cardio, pilates και yoga και προτιμώ να γυμνάζομαι με φίλους».

