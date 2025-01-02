Η σταρ και supermodel του ριάλιτι Kendall Jenner είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον κόσμο.

Αλλά οι θαυμαστές της αντέδρασαν σοκαρισμένοι αυτή την εβδομάδα όταν επανεμφανίστηκαν πλάνα των Kardashians από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 - ισχυριζόμενοι ότι ήταν σχεδόν αγνώριστη.

Στο βίντεο, το οποίο έχει πάνω από 2,2 εκατομμύρια θεάσεις στο TikTok, η Jenner, 29 ετών σήμερα, εμφανίζεται με πολύ πιο λεπτά χείλη και μύτη με διαφορετικό σχήμα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι σχολίασαν ειρωνικά ότι η Kendall έκανε ...«μεταμόσχευση προσώπου», ενώ κάποιοι άλλοι είπαν: «Η Kendall δεν ξέρει καν ποια είναι η Kendall». Το κλιπ πυροδότησε επίσης νέες εικασίες ότι το αστέρι της πασαρέλας της Victoria's Secret έχει υποβληθεί σε πολλές αισθητικές επεμβάσεις για να αλλάξει την εμφάνισή της.

Η Kendall αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις.

Τι λένε οι γιατροί

Η ιατρική άποψη διαφέρει από τους ισχυρισμούς της Kendall. Γιατροί λένε ότι η μεταμόρφωση του μοντέλου είναι πιθανότατα αποτέλεσμα μιας σειράς επεμβάσεων στο πρόσωπο.

Ο Δρ Houtan Chaboki, ένας πλαστικός χειρουργός προσώπου με έδρα την Ουάσινγκτον είπε ότι υποπτεύεται ότι η Kendall έχει «τροποποιήσει» τη μύτη και τα χείλη της. Σχολιάζοντας τις εικόνες της σε ένα βίντεο στο TikTok, είπε: «Η μύτη φαίνεται πιο λεπτή στη μέση και στην άκρη. Κάποιος χόνδρος μάλλον αφαιρέθηκε και το οστό τροποποιήθηκε».

«Τα χείλη της είναι λίγο πιο γεμάτα και πυκνά», πρόσθεσε. «Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνήθως με fillers». «Κάποιοι ασθενείς κάνουν επίσης ενέσεις λίπους ή μπότοξ. Είναι απίθανο να έχει κάνει χειρουργική επέμβαση του άνω βλεφάρου, το οποίο συνήθως γίνεται σε ηλικιωμένους ασθενείς».

Ο Δρ Saul Lahijani επίσης, πλαστικός χειρουργός στο Ινστιτούτο Πλαστικής Χειρουργικής του Μπέβερλι Χιλς, είπε στους 15.000 οπαδούς του στο TikTok: «Κοιτάξτε τα μάτια και το μέτωπό της. Τα φρύδια της είναι πιο ψηλά, τα μάτια της πιο ανοιχτά. Έχει κάνει λίγο μάτι-αλεπούς, ίσως με λίφτινγκ φρυδιών».

«Κοίταξτε τη μύτη της πόσο στρογγυλή ήταν. Τώρα είναι πιο αιχμηρή. Έχει κάνει σίγουρα ρινοπλαστική».«Σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο, τώρα είναι πιο γωνιακό», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Πιθανότατα έχει κάνει fillers, σε συνδυασμό με αφαίρεση στοματικού λίπους. Το λίφτινγκ προσώπου-αλεπούς είναι μια μη χειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει διαλυτές κλωστές που εισάγονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και τραβιούνται σφιχτά, για να τεντώσει τη γωνία των άνω βλεφάρων».

«Μια ρινοπλαστική περιλαμβάνει μια επέμβαση που εκτελείται είτε από το εσωτερικό των ρουθουνιών - μια κλειστή ρινοπλαστική - είτε κάνοντας μια μικρή τομή στη μύτη. Με το σπάσιμο και την επανατοποθέτηση του πλευρικού ρινικού οστού, ένας χειρουργός μπορεί επίσης να μειώσει το πλάτος της μύτης και να επιτύχει μια πιο στενή εμφάνιση».

Το 2023, ο Δρ Andrew Peredo, ο οποίος ειδικεύεται στις αισθητικές επεμβάσεις του προσώπου, είπε επίσης στη MailOnline ότι υποψιαζόταν ότι ο Kendall είχε κάνει ρινοπλαστική και πλήρωση (filling) χειλιών. Είπε: «Το μόνο πράγμα που μπορώ πραγματικά να πω ότι η μύτη της είναι εξαιρετική. Φαίνεται πιο εκλεπτυσμένη, θα έλεγα, οπότε υπολογίζω ότι πήγε για ρινοπλαστική για να το πετύχει αυτό». «Το πάνω μέρος της μύτης της φαίνεται να είναι λίγο πιο ίσιο και λίγο πιο λεπτό στην εικόνα του 2023 σε σύγκριση με αυτό του 2009».

«Φαίνεται επίσης σαν να έχει χάσει λίγο βάρος από τη γραμμή του σαγονιού, αλλά είναι δύσκολο να πούμε αν αυτό είναι φυσικό ή αν είχε λίγη βοήθεια. Όπως η μεγαλύτερη αδερφή της, Kim, τα μάτια και τα φρύδια της Kendall έχουν μια πιο ανοδική κλίση», σημείωσε ο Dr Peredo. «Αυτό», είπε, «υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει χειρουργηθεί».

Τον Σεπτέμβριο, φωτογραφίες της Kendall με πιο πρησμένα μάγουλα, που δημοσιεύτηκαν στην εκδήλωση μόδας Bottega Veneta Milan, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, προκάλεσαν ανησυχία στους θαυμαστές της, οι οποίοι είπαν ότι φαινόταν πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της.

Σε ένα βίντεο στο TikTok που είχε 2,5 εκατομμύρια θεάσεις, ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν μου μοιάζει πια με μια γυναίκα 28 ετών [της ηλικίας της τότε] και δεν χρειαζόταν τίποτα από αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι γνωρίζουμε ότι το υλικό πλήρωσης μετακινείται, δεν φεύγει. Πηγαίνει σε διαφορετικά μέρη και παραμορφώνει τα πρόσωπα των ανθρώπων».

«Τα fillers - συνήθως ενέσεις κολλαγόνου ή υαλουρονικού οξέος - προσφέρονται στα ιατρεία ομορφιάς για μόλις 75 £. Αν και υποτίθεται ότι θα διαρκέσουν για περίπου 18 μήνες, οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι το υλικό πλήρωσης μπορεί να μετακινηθεί και να κολλήσει σε περιοχές του προσώπου χρόνια μετά τη διάλυσή του».

«Οι δερματολόγοι έχουν επίσης προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι το επιπλέον υλικό πλήρωσης προσώπου σε νεότερους ανθρώπους μπορεί συχνά να φαίνεται αφύσικο».

Ένας χειρουργός μιλώντας στο MailOnline προειδοποίησε για την αύξηση του αριθμού των νεότερων γυναικών που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση λίφτινγκ, επειδή η εμφάνισή τους έχει «καταστραφεί» από τα χρόνια που έκαναν ενέσεις πλήρωσης.

Ο Δρ Julian De Silva, ειδικός στην πλαστική χειρουργική προσώπου είπε: «Ολοένα και περισσότερες γυναίκες έρχονται σε εμένα λόγω της γήρανσης του προσώπου στα 30 τους. Συχνά είναι επειδή έχουν χρησιμοποιήσει fillers».

«Το υλικό πλήρωσης μπορεί να συσσωρευτεί — δεν διαλύεται πάντα πλήρως φυσικά και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί. Μια ασθενής που δεν είχα δει για πέντε χρόνια επέστρεψε για χειρουργική επέμβαση λίφτινγκ και σχεδόν δεν την αναγνώρισα, γιατί είχε πάρα πολύ όγκο στα μάγουλα, τα χείλη, το πηγούνι και το σαγόνι της. Της πρόσθεταν κάθε έξι μήνες και απλώς συσσωρευόταν. Διαλυσαμε όσο μπορούσαμε. Αλλά οι ασθενείς συχνά χρειάζονται χειρουργική επέμβαση καθώς το δέρμα τους καταλήγει τεντωμένο».

Τι απαντά η Kendall

Απαντώντας στις φήμες ότι είχε κάνει αισθητικές επεμβάσεις το 2017, η Kendall είπε: «Ως μοντέλο, γιατί να ανακατασκευάζω το πρόσωπό μου; Δεν έχει καν νόημα. Είναι τρελό γιατί μερικές φορές νιώθω ότι οι άνθρωποι θέλουν απλώς να με κατηγορήσουν».

Τον Ιούνιο του 2021, η Kendall είπε επίσης στον οικοδεσπότη του Bravo, Andy Cohen, ότι η οικογένειά της δεν διαιωνίζει τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Είπε: «Όλοι μας απολαμβάνουμε πραγματικά να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να είμαστε υγιείς. Οπότε νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, το μόνο πράγμα που πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, είναι να είμαστε η πιο υγιής εκδοχή του εαυτού μας».

Πηγή: skai.gr

