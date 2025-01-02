Η Μέγκαν Μαρκλ πρωταγωνιστεί σε σειρά που θα αρχίσει να προβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου στη συνδρομητική πλατφόρμα Netflix και είναι αφιερωμένη στο πάθος της δούκισσας του Σάσεξ για τη μαγειρική. «Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας», λέει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι σε μήνυμα που ανήρτησε στο Instagram. «Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά όσο μου άρεσε η δημιουργία της», συμπλήρωσε.

Με τίτλο «With Love, Meghan» («Με αγάπη, Μέγκαν»), η σειρά ακολουθεί την πρωταγωνίστρια στις γαστρονομικές της περιπέτειες. Σε τρέιλερ που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε τη Μέγκαν Μαρκλ να ετοιμάζει διάφορες συνταγές, να μαζεύει μέλι από μια κυψέλη και να κάνει το τραπέζι σε φίλους.

Αφότου εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν συμμετείχαν σε ντοκιμαντέρ του Netflix, στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα στη βασιλική οικογένεια και τις σκανδαλοθηρικές εφημερίδες στη Βρετανία.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τη συνδρομητική πλατφόρμα, με σκοπό τη δημιουργία νέων σειρών: μια για το πόλο – άθλημα με το οποίο ασχολείται εδώ και πολύ καιρό ο Χάρι – και μια για την ενασχόληση της Μέγκαν με τη μαγειρική και την κηπουρική.

Τον Μάρτιο η Μέγκαν Μαρκλ λάνσαρε σειρά οικιακών σκευών με την επωνυμία «American Riviera Orchard».

Έχοντας αποσυρθεί πλέον από τα βασιλικά τους καθήκοντα, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν λαμβάνουν πλέον επιδοτήσεις που χορηγούνται στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Έχουν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια και δεν είναι πλέον δημοφιλείς στους Βρετανούς. Το ζευγάρι έχει κατηγορήσει τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας ότι ουδέποτε αποδέχτηκε για νύφη τη Μέγκαν Μαρκλ – διαζευγμένη ηθοποιό, με Αφροαμερικανίδα μητέρα – και την αντιμετώπισε με ρατσισμό.

Ο Χάρι ήταν παρών στη στέψη του πατέρα του, Καρόλου Γ’, αλλά χωρίς τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ταξίδεψε μόνος στο Λονδίνο, όταν έγινε γνωστό πως ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο.

Τον Μάρτιο, η πριγκίπισσα Κέιτ αποκάλυψε επίσης ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Τότε, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν στείλει τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση, σε ένα σύντομο δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

