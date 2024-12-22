Η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται πως προβληματίζεται για το πώς ξεπερνά τις δυσκολίες εν μέσω του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ.

«Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνώ τις δυσκολίες είναι να σκέφτομαι για ποιο λόγο μου συμβαίνουν κάποια πράγματα και τι μάθημα παίρνω από αυτά», ανέφερε η σταρ του «Unstoppable» σε συνέντευξή της στη βρετανική «Vogue», ενώ συζητούσε για την ταινία.

«Γιατί αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής μας», συνέχισε. «Τι υποτίθεται ότι πρέπει να μάθω εδώ;. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνιδα. Και πρόσθεσε: «Λέω στον εαυτό μου: ‘’Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου. Λυπάμαι που μου πήρε τόσο καιρό να μάθω… Έπρεπε να είχα μάθει το μάθημά μου δύο ή τρεις φορές πριν. Το καταλαβαίνω».

Ο Affleck και η Lopez αρραβωνιάστηκαν αρχικά το 2002, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli» την ίδια χρονιά. Ωστόσο, το 2004 το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει. Σχεδόν μια δεκαετία μετά τη γνωριμία τους, αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους και παντρεύτηκαν το 2022. Στις αρχές του 2024, ωστόσο, υπήρχαν φήμες για προβλήματα στον γάμο τους. Στις 20 Αυγούστου του 2024, η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

