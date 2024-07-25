Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και το διάσημο μοντέλο, Τζίτζι Χαντίντ, φαίνεται ότι κάνουν γαμήλια σχέδια, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόλις εννέα μήνες από τη γνωριμία τους.

«Ο Μπράντλεϊ έχει ήδη αποφασίσει ότι θα ζητήσει από την Τζίτζι να τον παντρευτεί» δήλωσε μια πηγή αποκλειστικά στη Daily Mail. «Αυτό δεν αποτελεί καν ζήτημα. Συζήτησαν για την οικογένεια και τον γάμο από νωρίς στη σχέση τους. Είναι αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον και είναι στα σχέδιά τους εδώ και καιρό και τώρα είναι απλά θέμα του πότε» ανέφερε.

Bradley Cooper's MARRIAGE plans for Gigi Hadid revealed - as insiders lift the lid on the couple's 'blended functional family' with exes Irina Shayk and Zayn Malik https://t.co/NnQHke4pXP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 24, 2024

Η Τζίτζι καλωσόρισε την κόρη της Κάι πριν από τρία χρόνια μαζί με τον πρώην φίλο της Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Κούπερ απέκτησε την 7χρονη Λέα με την πρώην σύντροφό του, Ιρίνα Σάικ, η οποία λέγεται ότι ήταν εκείνη που τους σύστησε.

«Ο Μπράντλεϊ έχει μόνο μερικά έργα που βρίσκονται σε παραγωγή, αλλά δεν έχει προγραμματίσει τίποτα μετά από αυτά. Θέλει λίγο χρόνο μακριά από τη δουλειά για να επικεντρωθεί σε αυτό και να δώσει στην Τζίτζι την προσοχή και την αγάπη που της αξίζει» συμπλήρωσε.

Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε ότι τα αισθήματα του ηθοποιού για το μοντέλο ενισχύθηκαν από την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της απογοητευτικής περιόδου απονομής βραβείων για το «Maestro», τη δεύτερη σκηνοθετική του προσπάθεια.

«Για το «Maestro», το να μην καταφέρει αυτό που πίστευε ότι έπρεπε να κερδίσει η ταινία, ήταν απογοητευτικό, αλλά η Τζίτζι τον βοήθησε να το ξεπεράσει» είπε χαρακτηριστικά. «Είναι εκεί ο ένας για τον άλλον με τέτοιον τρόπο που το να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί φαίνεται να είναι η επόμενη φάση και για τους δύο» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

