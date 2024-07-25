Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται στην Ύδρα και μαζί με την οικογένειά της περνάει ξένοιαστες στιγμές. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, το 2012, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Άνταμ Σούλμαν σε μια παραμυθένια τελετή, όπως ακριβώς την ονειρευόταν. ΄Εχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 8χρονο Τζόναθαν και τον τεσσάρων ετών, Τζακ.

Η οικογένεια απολαμβάνει την ηρεμία του ελληνικού νησιού που είναι διάσημο για τη γραφικότητά του, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα σοκάκια τα οποία είναι απαλλαγμένα από τους θορύβους των αυτοκινήτων.

Ο φωτογραφικός φακός τη «συνέλαβε» να βρίσκεται στην πολυτελή θαλαμηγό του Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, φορώντας ένα καφέ μαγιό και να απολαμβάνει τη θάλασσα, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο συνιδρυτής του οίκου μόδας Valentino αποκάλυψε δύο στιγμιότυπα με τη Χάθαγουεϊ, το ένα με τον διάσημο Ιταλό σχεδιαστή και το δεύτερο στην Υδρα μαζί με την οικογένειά της και φίλους του Τζιαμέτι.

Λίγες ημέρες νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Disney εργάζεται για τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2006 «The Devil Wears Prada» όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με την Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Η νέα της ταινία το ψυχολογικό θρίλερ «Mother's Instict» με τη συμπρωταγωνίστριά της, Τζέσικα Τσαστέιν, προβάλλεται από σήμερα στις ελληνικές αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

