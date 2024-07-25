Μία ημέρα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, τα βλέμματά όλων είναι στραμμένα στη Σελίν Ντιόν (Celine Dion).

Η διάσημη τραγουδίστρια που έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση για τη μάχη της με το από το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Πόλη του Φωτός, ενώ οργιάζουν οι φήμες ότι θα τραγουδήσει στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων αύριο, (μαζί με την Lady Gaga).

Το απόγευμα της Τετάρτης η 56χρονη σταρ επισκέφθηκε το μουσείο του Λούβρου και ανάρτησε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε μία από αυτές φωτογραφίες η τραγουδίστρια θαυμάζει το μαρμάρινο γλυπτό της Νίκης της Σαμοθράκης ενώ σε άλλη στέκεται μπροστά από τον πίνακα «Η στέψη του Ναπολέοντα».

«Κάθε φορά που επιστρέφω στο Παρίσι, θυμάμαι πως υπάρχει ακόμα τόση ομορφιά και χαρά να βιώσει ακόμα κανείς στον κόσμο. Αγαπώ το Παρίσι και είμαι τόσο ευτυχισμένη που επέστρεψα! Ευχαριστώ τους υπέροχους φίλους στο Λούβρο!», έγραψε στη λεζάντα στα αγγλικά και στα γαλλικά.



Πηγή: skai.gr

