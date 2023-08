Jason Momoa: Ο Aquaman έχει γενέθλια τον Αύγουστο και τα γιορτάζει με… χιόνι

Your browser does not support the audio element.

Οι θαυμαστές του ενθουσιάστηκαν με την εικόνα του χιονιού και πολλοί ήταν αυτοί που ρώτησαν τον ηθοποιό σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται για να χιονίζει τέτοια εποχή