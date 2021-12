Ο 74χρονος Βρετανο-Ισραηλινός Uri Geller, έχει εδώ και χρόνια γίνει διάσημος σε όλο τον πλανήτη ως ο... μάγος που λυγίζει κουτάλια και τώρα παραχώρησε μια συνέντευξη που προκαλεί πολλά σχόλια.

Ο διάσημος μάγος μίλησε στη βρετανική εφημερίδα Sun και εξέφρασε την πεποίθησή του πως μέσα στα επόμενα έτη θα βιώσουμε μια εισβολή εξωγήινων και μάλιστα είπε πως είναι βέβαιος πως οι εξωγήινοι ήδη μας έχουν εντοπίσει και μας παρακολουθούν εδώ και χρόνια!

«Νομίζω ότι μας μελετούν. Δεν ξέρω τι θέλουν πραγματικά», είπε και συμπλήρωσε: «Νομίζω όμως πως προετοιμάζονται για επαφή με τη γη» τονίζοντας πως θεωρεί πως μάλλον θα είναι φιλικοί μαζί μας«Αν μας έβλεπαν ανταγωνιστικά, τότε θα είχαμε αφανιστεί πριν από χρόνια» είπε ο Uri.

Uri Geller claims aliens to 'make contact' after visiting for thousands of yearshttps://t.co/13Cgyg5sBs pic.twitter.com/3Z0j8NDBg8