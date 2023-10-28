Χρήσιμες συμβουλές για να μην γίνει η συγκατοίκηση ο λόγος που θα χωρίσετε

Η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορεί να δυσκολεύει έναν από τους δυο περισσότερο, αλλά σίγουρα χρειάζονται υποχωρήσεις και από τους δυο. Πέρα από τα σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη συμβίωση, την υιοθέτηση καινούργιων συνηθειών και το συμβιβασμό στο να μοιράζεσαι το χώρο σου με έναν άλλο άνθρωπο, υπάρχει και το θέμα της διαμόρφωσης του χώρου. Που μπορεί να μην είναι το πιο ουσιώδες, αλλά μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει μια συμβίωση.

Αποχωριστείτε τα προσωπικά διακοσμητικά σας αντικείμενα σταδιακά

Μην πιεστείτε να αποχωριστείτε πράγματα δικά σας. Ακόμα και αν πρόκειται για πράγματα αμφιβόλου αισθητικής και χρησιμότητας. Κάντε το, αλλά σταδιακά. Άφησέ τον να κρατήσει το γραφείο του (σε μέγεθος μεγαλύτερο της τραπεζαρίας σας) για λίγο καιρό ακόμα. Κάποια στιγμή θα δει ότι δε σας βολεύει και θα ζητήσει ο ίδιος να το βγάλετε από το διαμέρισμα. Εσύ θα δεις ότι η πολυθρόνα του φοιτητικού σου σπιτιού, δεν ταιριάζει πλέον. Οπότε και εσύ θα την αποχωριστείς με προθυμία και όχι αναγκαστικά.

Συμφωνείστε σε ένα στυλ και μια παλέτα χρωμάτων από την αρχή

Εκείνος είναι μινιμαλιστής ενώ εσύ προτιμάς την λίγο πιο boho διάθεση στη διακόσμηση; Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσετε από την αρχή και να βρείτε μια χρυσή τομή. Το να συμφωνήσετε για τα έπιπλα, τα χρώματα, το design με το που μπείτε στο σπίτι θα σας δώσει και την ελευθερία να κάνετε προσθήκες στο χώρο σας. Για τις οποίες δε θα έχεις αμφιβολία αν θα ταιριάζουν. Ή αν εκείνος θα είναι σύμφωνος. Φρόντισε να μην το παρακάνεις με χρώματα που δε θα χαρακτηρίζονταν ουδέτερα όπως π.χ. το ροζ (μάξιμουμ δυο αντικείμενα για να μην τραβούν την προσοχή). Τέλος, μην επενδύεις σε έπιπλα χωρίς τη συγκατάθεσή του, αλλά κοίταξε οι αγορές σου να περιορίζονται σε πιο μικρές προσθήκες.

Κάντε από κοινού την επιλογή για τις μεγαλύτερες αγορές

Οι μεγαλύτερες αγορές χαρακτηρίζονται έτσι γιατί αφενός κοστίζουν περισσότερο. Αλλά και γιατί θα τις έχετε για πολλά χρόνια. Πρέπει, όμως, να κάνετε τη σωστή επιλογή. Επιλέξτε ένα πλυντήριο που να συνδυάζει design, αλλά και οικονομία στην κατανάλωση. Έναν καναπέ που να είναι καλός ποιοτικά και να μπορείς να τον καθαρίσεις. Ένα στρώμα που θα σας βολεύει στον ύπνο και θα είναι καλό για το σώμα σας. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει να ξοδέψετε λίγα χρήματα παραπάνω.

Κάντε έρευνα αγοράς μαζί και βάλτε όριο στο πόσα χρήματα θα ξοδέψετε

Έχετε πάρει τα βασικά και τώρα μένουν οι λεπτομέρειες. Αν δεν έχει έμπνευση κανένας από τους δυο, συμβουλευτείτε έναν φίλο σας. Διαβάστε περιοδικά ή εμπνευστείτε από το Instagram από κοινού προκειμένου να καταλήξετε στο ποιες θα είναι οι τελευταίες πινελιές/προσθήκες στο χώρο σας. Πάντα με γνώμονα το κοινό γούστο, αλλά και τα χρήματα που έχετε συμφωνήσει.

Η τελευταία συμβουλή είναι να μην ξεχάσεις σε όλη αυτή την δύσκολη αλλά ευχάριστη διαδικασία, τον λόγο για τον οποίο μπήκες σε αυτή τη διαδικασία εξαρχής. Να θυμάσαι ότι αγαπάς αυτό τον άνθρωπο και ότι η σχέση σας είναι πάνω από τις όποιες διαφωνίες στη διακόσμηση. Προτεραιότητά σου πρέπει να είναι η σχέση σας και όχι το αν το καλάθι με τις πετσέτες θα τοποθετηθεί στο δωμάτιο ή στο μπάνιο.

