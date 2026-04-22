Η Μπλέικ Λάιβλι καταγγέλλει: «Με είπαν κακιά και έχασα 300 εκατ. δολάρια»

Σοβαρές καταγγελίες φέρνει στο φως η Μπλέικ Λάιβλι, υποστηρίζοντας πως μια στοχευμένη εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της είχε τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, αγγίζοντας σχεδόν τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 17 Απριλίου, η ηθοποιός κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την εταιρεία παραγωγής Wayfarer Productions ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη φήμη της, παρουσιάζοντάς την ως «κακιά κοπέλα». Η ίδια υποστηρίζει ότι υπέστη οικονομικές απώλειες ύψους, περίπου, 36,5 έως 40,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, η ηθοποιός υποστηρίζει πως οι δηλώσεις του δικηγόρου του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας της πρόσθετες απώλειες ύψους 24,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά στα διαφυγόντα έσοδα, η Μπλέικ Λάιβλι κάνει λόγο για ζημιά που κυμαίνεται από 34,3 έως και 87,8 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω χαμένων επαγγελματικών ευκαιριών σε κινηματογραφικές παραγωγές, ανεξάρτητα projects και τηλεοπτικές σειρές περιορισμένων επεισοδίων, για την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2029.

Σημαντικές απώλειες φαίνεται πως υπέστησαν και οι επιχειρήσεις της, Betty Booze και Blake Brown, με τις ζημιές να εκτιμώνται μεταξύ 39,6 και 143,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Blake Lively claims ‘mean girl’ smear campaign cost her $300M https://t.co/HJnKeYci8w pic.twitter.com/om06KWsLmS — Page Six (@PageSix) April 22, 2026

Επιπλέον, η ηθοποιός διεκδικεί αποζημίωση ύψους 250.000 έως 400.000 δολαρίων για «ψυχική οδύνη, σωματικό πόνο και ταπείνωση» που, όπως υποστηρίζει, υπέστη εξαιτίας της υπόθεσης. Συνολικά, το ποσό που διεκδικεί ξεπερνά τα 290 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο σημαντικά σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση του Νοεμβρίου 2025, όταν έκανε λόγο για απώλειες 161 εκατομμυρίων.

Από την πλευρά του, το νομικό επιτελείο του Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι χαρακτηρισμοί όπως «κακιά κοπέλα» ή «δύσκολη στη συνεργασία» δεν προκάλεσαν προβλήματα στη φήμη της. Παρότι δικαστής απέρριψε τις 10 από τις 13 αρχικές κατηγορίες της Λάιβλι, η υπόθεση συνεχίζεται για τρία βασικά σημεία: παραβίαση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

