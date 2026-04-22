Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον: Δεν κρύβονται πια – Τα «καυτά» φιλιά -και όχι μόνο- μέσα στη θάλασσα (video)

Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, όπου ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό

Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον

Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι απαθανατίστηκαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές στα νερά του Μαλιμπού. 

Το ζευγάρι απόλαυσε έναν χαλαρό περίπατο στην παραλία πριν βουτήξει στη θάλασσα για να δροσιστεί, κάνοντας paddle board και δείχνοντας απόλυτα άνετο ο ένας με τον άλλον. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, ο Χάμιλτον αγκάλιασε -και όχι μόνο- την Καρντάσιαν, με εκείνη να χαμογελά, εμφανώς ενθουσιασμένη από τη στοργική του κίνηση.

Οι δυο τους εθεάθησαν να στέκονται δίπλα δίπλα μέσα στο νερό, πριν ο Χάμιλτον πάρει τη σανίδα του και βγει για μια μικρή βόλτα. Η σχέση τους έγινε για πρώτη φορά δημόσια τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, αν και διατηρούσαν φιλική σχέση πάνω από δέκα χρόνια.

Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, όπου ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό. Μάλιστα, έφτασαν πιασμένοι αγκαζέ για να παρακολουθήσουν την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ, παραμένοντας κοντά στη σκηνή καθ’ όλη τη διάρκεια του show.

Η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον, που πλέον έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους και μέσω Instagram, συνοδεύονταν και από τη μεγαλύτερη κόρη της επιχειρηματία, τη Νορθ, από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ. 

