Κένταλ Τζένερ-Τζέικομπ Ελόρντι: Κρυφό ειδύλλιο 2 μηνών με…«προξενήτρα» την Κάιλι

Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι, μετά τις αποκαλυπτικές εικόνες που τους δείχνουν να φιλιούνται σε πάρτι μετά την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, το ειδύλλιο δεν είναι καθόλου πρόσφατο. Όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, το διάσημο μοντέλο και ο ηθοποιός βγαίνουν ήδη εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, με τη σχέση τους να πηγαίνει πολύ καλά.

Kendall Jenner and Jacob Elordi were making our at Coachella. pic.twitter.com/cHgW0u17f4 — emma (@emma6942694497) April 20, 2026

«Είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες και όλα κυλούν όμορφα. Ήταν ζευγάρι ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου», ανέφερε πηγή, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι και οι δύο βρίσκονταν στο Λος Άντζελες το τελευταίο διάστημα βοήθησε σημαντικά στο να έρθουν πιο κοντά.

Καθοριστικό ρόλο στο να εξελιχθεί η φιλία τους σε κάτι περισσότερο φαίνεται πως έπαιξε η μικρότερη αδελφή της Κένταλ, η Κάιλι Τζένερ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κάιλι γνώρισε καλύτερα τον Ελόρντι κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων, όπου εκείνος ήταν υποψήφιος για το «Frankenstein» και ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, για το «Marty Supreme».Η ίδια φέρεται να ενθουσιάστηκε μαζί του και να ενθάρρυνε τη μεγαλύτερη αδελφή της να του δώσει μια ευκαιρία. «Της είπε ουσιαστικά “πρέπει να βγεις μαζί του”», αποκάλυψε η πηγή.

Η Κένταλ και ο Τζέικομπ γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, ωστόσο η ίδια δίσταζε να ξεκαθαρίσει αν ήθελε να κρατήσει τη σχέση τους σε φιλικό επίπεδο. Τελικά, η Κάιλι –που φαίνεται να έχει πιο δυναμική προσωπικότητα– την ώθησε να προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό, ακόμα και με στόχο να κανονίζουν διπλά ραντεβού με τον Τιμοτέ.

Μάλιστα, τα πρώτα τους ραντεβού φέρεται να έγιναν στο σπίτι της Κένταλ, κοντά στο Μπέβερλι Χιλς. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τέσσερις τους ήρθαν πιο κοντά και έγινε ξεκάθαρο πως υπήρχε έντονη χημεία ανάμεσα στην Κένταλ και τον Τζέικομπ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως στο πάρτι του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella, το ζευγάρι δεν έκρυβε τον έρωτά του, ανταλλάσσοντας φιλιά και τρυφερές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

