Η εμφάνιση του Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve) σε αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ το 1996, για πρώτη φορά μετά το ατύχημα που είχε πέφτοντας από άλογο, το οποίο τον άφησε τετραπληγικό, είναι ένα από τα γεγονότα που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει ο μεγαλύτερος γιος του ηθοποιού, Μάθιου (Matthew Reeve), αλλά και κανείς.

Ο «Σούπερμαν» Reeve εμφανίστηκε στη σκηνή με όλο το Χόλιγουντ όρθιο να το χειροκροτά για τρία λεπτα, ενώ αυτός μπορουσε μόνο να ψελίζει «ευχαριστώ», πριν πει λίγα λόγια.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance ο Μάθιου Ριβ αναφέρθηκε στη συγκινητική στιγμή.

«Θυμάμαι ότι ήμουν στο Λονδίνο, ξενυχτούσαμε μέχρι τις τρεις ή τέσσερις το πρωί για να το παρακολουθήσουμε. Και ήταν απολύτως απίστευτο», είπε ο Μάθιου στο αμερικανικό περιοδικό People, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Super/Man: The Christopher Reeve Story» στο Sundance.

«Και αυτό που μου έμεινε περισσότερο, μετά από το απίστευτο θερμό καλωσόρισμα και το παρατεταμένο χειροκρότημα που έλαβε κατά την άνοδό του στη σκηνή, ήταν η ομιλία του στην οποία αναφέρθηκε στο πώς ο κινηματογράφος και οι ταινίες είναι στα καλύτερά τους όταν όχι μόνο διασκεδάζουν, αλλά και ενημερώνουν, εκπαιδεύουν και αγγίζουν διάφορα ζητήματα της ζωής», είπε ο Μάθιου.

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Κρίστοφερ, έρχεται το ντοκιμαντέρ «Super/Man: The Christopher Reeve Story», το οποίο αφηγείται τη θρυλική κινηματογραφική καριέρα του ηθοποιού μέχρι την παράλυσή του μετά το ατύχημα που είχε το 1995 πέφτοντας από το άλογο.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται και τα τρία παιδιά του ηθοποιού, Μάθιου, Αλεξάνδρα και Γουίλ Ριβ και μιλάνε για την ανάρρωση του πατέρα τους μετά τον τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.

Ο Κρίστοφερ Ριβ έμεινε παράλυτος μέχρι τον θάνατό του, στις 10 Οκτωβρίου 2004.

