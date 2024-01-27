Holland και Hollander: Μπέρδεμα 1 εκ. δολλαρίων μεταξύ των ηθοποιών

Στον κόσμο του Χόλιγουντ, οι ομοιότητες μεταξύ δύο ονομάτων μπορεί να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού ανακύπτει μεταξύ των ηθοποιών Tom Holland και Tom Hollander, όπου η συγκυρία των ονομάτων τους έφερε τον έναν αντιμέτωπο με ένα bonus που δεν του ανήκε.

Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή "Late Night" με τον Σεθ Μέγερς, ο Tom Hollander αποκάλυψε πώς ένα λάθος στο λογιστήριο τους οδήγησε σε μια κωμικοτραγική σύγχυση. "Είχαμε τους ίδιους ατζέντηδες για λίγο και οι άνθρωποι στο λογιστήριο μπερδεύτηκαν. Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε ότι εγώ ήμουν σε αυτό το επίπεδο και αυτός είναι εξαιρετικά διάσημος", εξομολογήθηκε ο Hollander.

Η παρανόηση ήταν αποτέλεσμα της ομοιότητας των ονομάτων, και ο Tom Holland έλαβε κατά λάθος ένα bonus που προοριζόταν για τον Tom Hollander. Ο Hollander, ανακαλύπτοντας το λάθος, εξήγησε πώς είδε την απόδειξη πληρωμής στο email του. "Καθόμουν αυτάρεσκα στο κοινό, στο θέατρο ενός φίλου έχοντας μόλις κάνει μια εκπομπή στο BBC για 30.000 λίρες, που θα με έκανε να περάσω τον επόμενο χρόνο περίπου... και σκεφτόμουν, 'Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο'", εξήγησε με χιούμορ ο Hollander.

Όπως αποκάλυψε, το bonus δεν αντιπροσώπευε ολόκληρη την αμοιβή για τον ρόλο του στην ταινία "Avengers".

Ήταν μόνο το πρώτο μέρος από τις εισπράξεις, αλλά αυτό το μικρό "λάθος" ήταν αρκετό για να δημιουργήσει γέλιο και σύγχυση στον κόσμο του Χόλιγουντ. «Δεν ήταν ο μισθός του. Ήταν το πρώτο του bonus εισπράξεων. Όχι ολόκληρο το bonus, το πρώτο. Και ήταν περισσότερα χρήματα από όσα είχα δει ποτέ. Ήταν ένα επταψήφιο ποσό», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.