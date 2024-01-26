Emma Watson: Φτιάχνει κοκτέιλ και θρυμματίζει τον πάγο με το τακούνι της – Δείτε video

Η Emma Watson έσπασε τον πάγο με τα Prada τακούνια της, έψαξε τον Edward Enninful για κουτσομπολιά και έριξε φως στη γοητευτική παιδική της ηλικία κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για την παρασκευή κοκτέιλ στη «Vogue».

Η 33χρονη πρωταγωνίστρια του «Harry Potter» έλαβε μέρος στη σειρά «Great British Taste Test» της βίβλου της μόδας, από την οποία έχουν «παρελάσει» ουκ ολίγες διάσημες όπως η Olivia Colman, η Adele κ.ά.

Πριν ετοιμάσει ένα Espresso Martini, ένα Bramble, ένα Vesper Martini μαζί με τον αδελφό της Alex, η διάσημη ηθοποιός τηλεφώνησε στο αφεντικό της «Vogue», τον Edward, για να τον ρωτήσει για την Kate Moss και τη Naomi Campbell.

Στη συνέχεια εξήγησε πως ο πατέρας της, Κρις, έφτιαχνε κρασί το οποίο άφηνε στο παιδικό δωμάτιο της Emma και του Alex, στη σωστή θερμοκρασία. Καθώς έφτιαχνε το κοκτέιλ Bramble, η Emma, μάλλον, ξέμεινε από παγοθραύστη και έτσι επέλεξε να χρησιμοποιήσει το τακούνι της για να σπάσει τον πάγο.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε δημιουργήσει ένα σημειωματάριο καταγραφής και εκμάθησης των κοκτέιλ που επρόκειτο να φτιάξει στην οθόνη, προτού ξεσπάσει: «Λατρεύω τη μάθηση και την τήρηση σημειώσεων».

#BritishVogue’s January 2024 cover star #EmmaWatson came prepared for her Ultimate British Taste Test. In lieu of sampling classic pub dishes, Emma opted to personally shake up a series of cocktails, from an espresso martini (a drink reportedly inspired by forever London girls… pic.twitter.com/lSdoiHubiS — British Vogue (@BritishVogue) January 25, 2024

Δείχνοντας τους δεσμούς της με τον κόσμο της μόδας, πήρε το τηλέφωνό της και κάλεσε το αφεντικό της «Vogue», τον Edward, για να τον ρωτήσει την αληθινή ιστορία πίσω από τους «δεσμούς» της Kate και της Naomi με το περίφημο Espresso Martini.

Στο τηλεφώνημά του είπε: «Edward το πρώτο κοκτέιλ που πρέπει να φτιάξω είναι ένα Espresso Martini και νιώθω ότι από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, ίσως είσαι ο μόνος που ξέρει αυτή την πληροφορία.

Στη συνέχεια εξήγησε την ιστορία στον Edward, λέγοντας: «Η ιστορία είναι ότι δημιουργήθηκε είτε για τη Naomi είτε για την Kate. Μπήκαν σε ένα μπαρ και είπαν ότι θέλουν ένα κοκτέιλ που θα τις ‘’ανεβάσει’’».

Αναπολώντας το γεγονός ότι μεγάλωσε με την οινοποίηση του πατέρα της, είπε: «Αυτό το κρασί ήταν ο λόγος που κοιμόμουν σε ένα πολύ κρύο υπνοδωμάτιο όταν ήμουν παιδί, επειδή συνήθιζε να αποθηκεύει τα μπουκάλια κρασιού στο πίσω μέρος του δωματίου μου και του Alex...Έτσι, συχνά παραπονιόμασταν ότι έκανε κρύο και εκείνος έλεγε: ''Λοιπόν, πρέπει να κρατάς το κρασί σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία''».

Καθώς έπαιρναν μέρος σε έναν αγώνα για να φτιάξουν ένα κοκτέιλ, ο αδερφός της ανέφερε: «Όλοι πρόκειται να δουν πόσο ανταγωνιστική είναι η Emma... για κάθε μικρότερο αδελφό που κάνει βόλτες και έχει μια υπερβολικά φιλόδοξη αδελφή, είμαστε μαζί σε αυτό».

Τέλος, η ηθοποιός ανέφερε ότι πλέον έχει επεκταθεί από την υποκριτική στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία. «Γράφω και σκηνοθετώ και το απολαμβάνω πραγματικά. Ξεκίνησε από τον κορωνοϊό και συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου άρεσε και ότι ήθελα να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και έτσι το σπουδάζω τώρα. Για να σκηνοθετήσω κάτι που έχω γράψει μια μέρα.

Αυτό θα με ενθουσίαζε πολύ. Δεν βλέπω τον εαυτό μου να απομακρύνεται από την υποκριτική, απλά βλέπω τον εαυτό μου να επεκτείνει αυτό που κάνω. Για να είμαι πραγματικά μπροστά σε ένα έργο χρειάζεται χρόνος. Οι ταινίες μπορεί να ετοιμάζονται για δεκαετίες... Δεν το βλέπω ως κλείσιμο, το βλέπω ως άνοιγμα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.