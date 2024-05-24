Η Cher ξέρει ακόμα πώς να φορέσει ένα μαύρο κορμάκι... Η θρυλική ερμηνεύτρια, 78 ετών, φόρεσε ένα αστραφτερό, λαμπερό κοστούμι παρόμοιο με αυτό που φορούσε πριν από 35 χρόνια για την επιτυχία του 1989, «If I Could Turn Back Time», στο ετήσιο γκαλά της amfAR στις Κάννες.

Το γκαλά -μία από τις εκδηλώσεις της πρεμιέρας που είναι χρονικά συνδεδεμένες με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών- συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα για το AIDS.

Cher performing “If I Could Turn Back Time” tonight at the amfAR Gala in Cannes.



pic.twitter.com/0x6id67wEa — Mr. Pop (@MrPopOfficial) May 23, 2024

Λίγες ώρες πριν, η Cher εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με τον σύντροφό της, τον 38χρονο Alexander Edwards, και αντάλλαξαν καυτά φιλιά μπροστά στις κάμερες. Έχουν διαφορά ηλικίας 40 έτη, αλλά ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά για την καλλιτέχνιδα. Πόζαρε, επίσης, με τη φίλη της Demi Moore, η οποία αργότερα παρουσίασε την εμφάνισή της στο γκαλά.

«Θα δω αν αυτή είναι η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Απλώς, βεβαιώνομαι ότι είστε πραγματικά, πραγματικά μαζί μου», είπε η Μουρ κατά την παρουσίαση. «Επειδή αυτή η απίστευτη γυναίκα, που πρόκειται να σας παρουσιάσω, είναι νικήτρια Grammy, Όσκαρ και Emmy.

Είναι ένα είδωλο του στυλ και η προσωπική μου έμπνευση για τα μαλλιά μου», συνέχισε η ηθοποιός. «Και τιμήθηκε από την amfAR για το βραβείο έμπνευσης το 2015. Η ουσία είναι ότι είναι απλά μία από τις πιο ταλαντούχες, επιτυχημένες και αγαπημένες ερμηνεύτριες όλων των εποχών. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παρακαλώ, υποδεχτείτε θερμά την απίστευτη, μοναδική Cher!».

Πριν από το τελευταίο της τραγούδι, η Cher μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία. «Όταν ήμουν 50 ετών, με παράτησε η δισκογραφική μου εταιρεία. Τότε, ένας άντρας από την Αγγλία μου είπε (ο μετέπειτα μάνατζερ και καλύτερος φίλος μου): ‘’Εξακολουθώ να πιστεύω σε σένα. Έλα εδώ. Έχω ένα τραγούδι που μπορείς να τραγουδήσεις. Και θα δούμε τι θα συμβεί, αν ο κόσμος εξακολουθεί να πιστεύει σε σένα"».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.