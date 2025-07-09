Η γυμναστική έχει φανατικούς οπαδούς αλλά και άλλους τόσους… «εχθρούς» καθώς, παρά τα οφέλη της, πάρα πολλοί άνθρωποι βαριούνται θανάσιμα την άσκηση και δεν μπορούν να βρουν το κίνητρο για να γυμναστούν.

Ακόμα και αν τελικά γυμναζόμαστε, πολλοί το κάνουμε ως «αγγαρεία» με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το μυστικό, σύμφωνα με τους ειδικούς, για να γίνει η γυμναστική διασκέδαση (και άρα πιο αποδοτική) είναι να βρούμε τον τύπο άσκησης που ταιριάζει με την προσωπικότητα και τη διάθεση μάς αυτή την περίοδο της ζωής μας.

«Αντί να αναγκάζετε τον εαυτό σας να απολαύσει το τρέξιμο ή το μάθημα γυμναστικής που κάποτε παρακολουθούσατε και σας άρεσε, η λύση μπορεί να βρίσκεται σε κάτι πιο απλό - απλώς να ταιριάξετε μια προπόνηση με τον τύπο προσωπικότητάς σας» σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο περιοδικό Frontiers in Psychology.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνθρωποι που είχαν υψηλές βαθμολογίες στην εξωστρέφεια έτειναν να απολαμβάνουν προπονήσεις υψηλότερης έντασης

Σύμφωνα με τη μελέτη, άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας απολαμβάνουν διαφορετικά είδη άσκησης.

Για παράδειγμα, πιο εξωστρεφείς άνθρωποι, προτιμούν προπονήσεις υψηλής έντασης με άλλους, όπως ομαδικά αθλήματα ή χορευτικές ομάδες.

Αντίθετα, άτομα με υψηλό «νευρωτισμό», μια μέτρηση που μετρά τη συναισθηματική αστάθεια κάποιου, προτιμούν ιδιωτικές προπονήσεις χαμηλότερης έντασης, με σύντομα διαλείμματα.

Τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό προτιμούν πιο ήπια, ατομική άσκηση

«Η προσωπικότητα καθορίζει ποιες εντάσεις και μορφές ασκήσεων μας ελκύουν... Αν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, τότε μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα ώστε να βάλουμε στην γυμναστική και την άσκηση άτομα που κάνουν καθιστική ζωή», δήλωσε στο CNN η συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Φλαμίνια Ρόνκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο University College του Λονδίνου.

«Συνήθως λέμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να ασκηθούν με εκφράσεις όπως"η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης είναι καλή για εσάς, οπότε πρέπει να την κάνετε". Αλλά τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό,δεν πρόκειται να το κάνουν» δήλωσε από την πλευρά της η Angelina Sutin, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, η οποία ειδικεύεται στη διερεύνηση των συνδέσεων μεταξύ προσωπικότητας και υγείας.

Αντίθετα - και γνωρίζοντας ότι η άσκηση χαμηλής έντασης μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμη - «αν τους προτείνουμε αυτό το είδος άσκησης, ίσως να είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε αυτήν» τόνισε.

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, αυτοί που μένουν πιστοί στη γυμναστική τους ρουτίνα είναι συνήθως τα άτομα με υψηλά ποσοστά ευσυνειδησίας.

Τα άτομα αυτά «είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν μια ολοκληρωμένη φυσική κατάσταση...αυτό συμβαίνει επειδή τα ευσυνείδητα άτομα είναι πιο πιθανό να καθοδηγούνται από το γεγονός ότι η άσκηση τους κάνει καλό», δήλωσε η Φλαμίνια Ρόνκα.

«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους» πρόσθεσε.

«Μερικοί άνθρωποι βαθμολογούνται υψηλά τόσο στον νευρωτισμό όσο και στην ευσυνειδησία, πράγμα που σημαίνει ότι παρόλο που μπορεί να βρίσκουν την άσκηση αγχωτική, είναι πολύ πιο πιθανό να την κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι τους κάνει καλό», είπε η καθηγήτρια.

Σκοπός της έρευνας είναι τελικά να πείσει τους ανθρώπους να ασκηθούν επιλέγοντας το είδος της γυμναστικής που ταιριάζει με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους αλλά και να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης να προτείνουν την κατάλληλη άσκηση.

Πηγή: skai.gr

